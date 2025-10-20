Войната в Украйна:

Най-студеният град в България. Времето утре - 21 октомври 2025 г.

20 октомври 2025, 13:01 часа 658 прочитания 0 коментара
Най-студеният град в България. Времето утре - 21 октомври 2025 г.

На 21 октомври 2025 г. минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в котловините и високите полета – до минус 2°, за София - около 1°. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. През втората половина на деня високата и средната облачност ще се увеличи и вплътни. На отделни места в Рило-Родопската област и югоизточните райони ще превали слаб дъжд. Най-студено сутринта ще бъде в Смолян - 1 градус, през денят там температурата ще е 13 градуса. Ще духа слаб и временно умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, за София – около 16°, показва прогнозата за времето.

Седмична прогноза за времето от 20 до 26 октомври 2025 г. (ГРАФИКА)

Облачно над планините

Над планините ще има значителна висока и средна облачност. На отделни места в Рило-Родопската област ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 6°.

Още: "Времето ще е толкова променливо, колкото политиката на Тръмп за Украйна": Прогнозата на Николай Василковски до края на месеца

Намалена видимост по Черноморието

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По Черноморието сутринта ще има намалена видимост. Облачността ще е разкъсана висока и средна, по-значителна в следобедните часове. Ще духа слаб и умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 16° и 18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Още: От отрицателни до летни температури. Месечна прогноза за времето за октомври 2025 г.

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock и БГНЕС

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
прогноза за времето времето времето утре
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес