"Война на съществуване" срещу "да не ги молим за преговори" : Сблъсъкът Изток-Запад в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

След поредната PR акция на диктатора Владимир Путин - едностранно обявяване на примирие, но не от добри намерения, а за да може да се проведе парадът за Деня на победата на 9 май в Москва без опасност от украински атаки, - върховният представител на ЕС за външната политика и политиката на сигурност Кая Калас посъветва европейските лидери да не се поставят в уязвимо положение спрямо Русия. Тя заяви, че не бива да „се унижават“, молейки Кремъл за преговори.

„Досега видяхме, че Русия не иска да се ангажира с никакъв диалог. Не трябва да се опозоряваме, като се поставяме в ролята на молещите - знаете, молим ви да говорите с нас", каза естонският бивш премиер след среща на министрите от скандинавските и балтийските държави, съобщава Politico. Вместо това, по думите ѝ, целта трябва да бъде да се лиши Кремъл „от преструвката за преговори" и да се подтикне към реални дискусии за справедлив мир в Украйна.

Припомняме, че лидерът на "Прогресивна България", която спечели изборите у нас, Румен Радев настоява за връщане на диалога с Русия и за "прагматичен" подход.

Това е нещо, за което украинският президент Володимир Зеленски винаги е настоявал - уважаване на суверенитета и териториалната цялост на страната при сключване на споразумение за мир, плюс гаранции за сигурност, че руската агресия няма да се повтори в бъдеще. Путин обаче смята това за "червена линия" - той иска пълен контрол над Донбас, т.е. завземане на останалата част от Донецка област, която още е под контрола на Украйна. Това е така нареченият "крепостен пояс", който, ако бъде превзет от руснаците, ще им отвори пътя към вътрешността на Украйна за последващи действия. Решаване на "първопричините" за войната, както той ги нарича, също е от значение за диктатора - това на практика означава капитулация на украинската държава и пълното ѝ политическо подчинение на Кремъл.

Изявлението на Калас идва на фона на засилващия се натиск на ЕС върху Москва по няколко фронта. По-конкретно, лидерите най-накрая отблокираха заема от 90 милиарда евро за Украйна и одобриха 20-ия кръг от санкции срещу Русия. Европа остава способна на решителни действия и подкрепа за Украйна.

В същото време Европа е принудена да преосмисли своята отбрана. Калас предупреди, че Русия „подготвя въоръжените си сили за дългосрочна конфронтация със Запада“ и че „проявата на слабост само провокира агресия“. В тази връзка „връщане към предишното състояние на нещата с Русия е невъзможно“, изрази мнението си тя.

Подкрепата на ЕС за Украйна от началото на пълномащабната руска инвазия насам достигна 200,6 млрд. евро, включително 75,2 млрд. евро военна помощ, 104,6 млрд. евро за икономическа, социална и финансова устойчивост и 3,8 млрд. евро от замразени руски активи. Това надхвърля отпуснатите от САЩ около 187 млрд. долара и е контрааргумент на думите на Доналд Тръмп, че Европа трябва да поеме по-голяма тежест.

Президентът на САЩ отново заяви, че помощта на предшественика му Джо Байдън за Украйна е една от причините войната да продължава, като изтъкна, че предишната администрация е предоставила на Киев 350 милиарда долара. Сумата от 350 милиарда долара многократно е оспорвана от специалистите по проверка на факти и данните от контролните органи: Тръмп като Байдън за Украйна: Вземат 350 млрд. долара и много американско оръжие (ВИДЕО).

Дмитрий Медведев и напълно противоположните виждания на Русия

В този контекст - заместник-председателят на руския Съвет за сигурност и бивш президент Дмитрий Медведев подчерта ангажимента на Москва към военните ѝ цели в Украйна и заяви, че Русия се намира в екзистенциален конфликт със Запада. Това се случи непосредствено след телефонния разговор между Доналд Тръмп и Владимир Путин на 29 април, след който американският президент твърдеше, че диктаторът бил готов за мир, но други го спрели: Тръмп: Путин беше готов да сключи мирно споразумение, но някои хора го спряха (ВИДЕО).

Медведев изнесе реч на федералния образователен маратон "Образованието на първо място" на 30 април, в която определи Съединените щати като основен геополитически съперник на Русия и заяви, че Руската федерация е в конфликт със Запада, който е „въпрос на съществуване“ и няма да приключи „в рамките на едно поколение“. Медведев каза, че победата на Русия във войната в Украйна ще донесе стабилност и ще ѝ позволи да се справи с икономическите, демографските и социалните си проблеми. Той отхвърли също така възможността САЩ да посредничат в мирните преговори между Киев и Москва. И заяви следното: "Знаете ли, няма смисъл да го крием: в момента сме насред война. Това е война. Ето защо, за съжаление, локален конфликт често предшества глобален конфликт. И ако вземем предвид тези предпоставки, тогава вероятно бих сравнил настоящата епоха с периода преди Първата световна война и до известна степен с 30-те години на миналия век, които предшестваха Втората световна война".

Медведев често прави странни изявления, които представляват по-крайни възгледи, отколкото самият Кремъл е склонен да представя публично, а изказването му ден след телефонния разговор между Путин и Тръмп вероятно има за цел да направи фалшивите твърдения на диктатора за ситуацията на бойното поле и предполагаемата неизбежност на руска победа да изглеждат рационални в сравнение с тези на западните политици, твърди американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Изявленията на Медведев вероятно имат за цел също така да затвърдят пред руснаците аргументите на Кремъл за продължаване на войната в Украйна, а именно, че САЩ са противник и че Русия води екзистенциална война срещу Запада, както и да успокоят руското население, че Русия постига и ще продължи да постига всичките си военни цели.

Други, относително по-умерени представители на Кремъл също продължават да повтарят ангажимента на Русия към нейните военни цели. Руският външен министър Сергей Лавров многократно през април подчертаваше необходимостта от справяне с т.нар. "първопричини" на войната в Украйна – израз, с който Кремъл обобщава своите максималистични изисквания за всяко мирно споразумение като предварително условие за дългосрочен мир.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Отново е отбелязан спад в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна на дневна база, съгласно информацията на украинския генщаб. На 30 април е имало 138 бойни сблъсъка спрямо 177 на 29 април. Руснаците са хвърлили 255 управляеми авиационни бомби (КАБ), тоест с 29 повече спрямо предишното денонощие. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3304 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 20 надолу. Руската армия е използвала 9499 FPV дрона, което с около 180 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак в Покровското направление е най-горещо – 26 отбити руски пехотни атаки в това направление регистрира украинският генщаб, който сочи Покровск и Мирноград като активни места на боеве. Още 16 руски пехотни атаки са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. При Гуляйполе, Запорожка област, са извършени 19 руски пехотни атаки, докато в Ореховското направление, най-западната част на областта, е имало само две.

Геолокализирани кадри, публикувани на 30 април, сочат, че украинските сили наскоро са напреднали в източната част на Константиновка.

Ukrainian positions in Kostyantynivka hit by Russian@GeoConfirmed @UAControlMap

D-30 shelling

0:47-1:07📌 48.529478, 37.740143

M-46 shelling

1:14📌 48.529603, 37.739843

D-74 shelling

1:32📌 48.529568, 37.739660 pic.twitter.com/m5HF5zFaAu — Audax (@AudaxonX) April 30, 2026

Допълнителни геолокализирани кадри (ВИДЕО 18+) ден по-рано показват как украинските сили нанасят удари по руски военнослужещи точно в тази част на града след твърдения за руска операция по проникване. Украинските сили запазват позициите си североизточно от Степановка (югозападно от Константиновка) в райони, където руски източници по-рано твърдяха, че руските сили запазват позициите си.

Наскоро украинските сили си върнаха позиции и в посока Славянск, докато руснаците продължават настъплението си в района. Геолокализирани кадри от 30 април сочат, че украинските сили наскоро са напреднали южно от Колодязи (североизточно от Лиман). Има руски твърдения, че силите на Путин са превзели Закитно, източно от Славянск.

"Врагът систематично прехвърля резерви в Донбас", пише украинският оператор на дронове от батальона "Айдар" Станислав Бунятов. "Или се подготвят за някаква мащабна операция, или провеждат маневри, отвличащи вниманието, за да осъществят плановете си в други направления".

Руското военно министерство междувременно твърди, че е превзело Новоолександровка - северно от Гришино и северно от Покровск.

"Нашите укрепени позиции в Константиновка продължават да функционират без прекъсване, а щурмовите групи бавно напредват, очаквайки пълно обкръжаване на града от фланговете", твърди руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора".

В посока Харков пък Северната група сили на руската армия "напредва в шест направления в сектора на Вовчанск", тръби руският източник. "Врагът се опитва да запази контрола над село Покаляное, където е разположил подкрепления", добавя "Два майора".

Важна новина и от украинското военно министерство - въоръжените сили са получили първите мобилни симулатори за полети на изтребители F-16, които са адаптирани към оперативните условия в Украйна, включително към географските особености на страната. На 30 април украинският министър на отбраната Михайло Федоров съобщи, че украинските сили ще могат бързо да разгърнат мобилните симулатори, което ще съкрати разликата между обучението и бойното приложение и ще подобри прехващането на въздушни цели по време на постоянните ракетни удари на Русия. Украйна продължава да укрепва своите способности за противовъздушна отбрана, като разширява съвместното производство и сътрудничеството в отбранителната промишленост със западните си партньори.

Украйна поръчва r 8000 дрона прехващачи Octopus за своите въоръжени сили, съобщи министърът на отбраната. Тези дронове вече се произвеждат от 29 украински компании. Целта им е да свалят руски "Шахед"-и.

