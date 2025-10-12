Русия ще има солидна бойна мощ след края на войната в Украйна: Нови данни и оценки кога Путин може да атакува НАТО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски проведе телефонен разговор с държавния глава на САЩ Доналд Тръмп на 11 октомври, в който обсъдиха руските атаки срещу енергийната мрежа на Украйна и усилията на Вашингтон за мир в Близкия изток, заяви украинският лидер. Разговорът дойде след масираната руска атака с дронове и ракети на 10 октомври, която причини прекъсвания на тока в Киев и в други региони. „Информирах президента Тръмп за руските атаки срещу нашата енергийна система и оценявам неговата готовност да ни подкрепи“, написа Зеленски в X и оцени разговора като „много положителен и продуктивен“.

The world sees what Russia is doing and how it tries to take advantage, while global leaders focus on ending the war in the Middle East. Chances are good that the deal will be effective there. And the greater the peace and security in one region, the more opportunities it brings… pic.twitter.com/LwNaTTwkOx — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2025

I had a call with US President Donald Trump—a very positive and productive one. I congratulated @POTUS on his success and the Middle East deal he was able to secure, which is an outstanding achievement. If a war can be stopped in one region, then surely other wars can be stopped… pic.twitter.com/gDuEANq2e6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2025

Украинският президент заяви, че двамата с Тръмп са обсъдили „конкретни споразумения“ за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна. По време на вечерното си обръщение Зеленски отбеляза отделно, че „е получил необходимите сигнали, че САЩ обмислят начини за укрепване на нашето сътрудничество“.

Обсъжданията са засягали и потенциалната доставка на крилати ракети „Томахоук“ за Украйна с обсег от максимум 2500 км, съобщи Axios, позовавайки се на два неназовани източника. Все още не е ясно дали по време на 30-минутната дискусия е било взето решение по този въпрос. На 6 октомври американският президент заяви, че е стигнал донякъде с решението дали да прати "Томахоук", но иска „да разбере какво ще правят с тях“. Руският диктатор Владимир Путин счита, че това би било ескалация и че ще наруши подобряващите се двустранни връзки на Москва с Вашингтон, а отделно той отправи и заплаха - разработване на ново руско оръжие: Украйна уточнява детайли със САЩ за "Томахоук". Путин го смята за блъф (ВИДЕО).

По време на разговора Зеленски похвали Тръмп за усилията му за мир в Близкия изток, след като САЩ посредничиха за примирие между Израел и "Хамас" в Газа. „Ако една война може да бъде спряна в един регион, то със сигурност и други войни могат да бъдат спрени – включително руската война“, заяви той, призовавайки Москва да се ангажира с „истинска дипломация“.

Американците искат нови санкции срещу Русия

И въпреки нежеланието на Тръмп да наложи допълнителен икономически натиск върху Москва, около 77% от американците са "за" още санкции срещу Русия, за да се принуди страната да прекрати военните си действия, сочи скорошно проучване на Harvard/Harris X. Изследването, в което са участвали 2413 регистрирани американски избиратели и което е проведено между 1 и 2 октомври, показва преобладаваща двупартийна подкрепа за допълнителни наказателни мерки срещу Москва.

Повече републикански избиратели подкрепят допълнителните санкции, отколкото демократи - 86% срещу 71%. Само 23% от анкетираните са изцяло против нови санкции. Резултатите илюстрират контраста между преобладаващите възгледи на американската общественост и политиката на администрацията на Доналд Тръмп.

Русия вече показа, че не я вълнува само Украйна - тя може да представлява значителна заплаха за НАТО много по-рано от 2036 г. и без да е необходимо да възстановява танковия си парк. Това заключение прави американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) на фона на публично достъпни данни, че режимът на диктатора Владимир Путин ускорява производството на танкове, за да възстанови състоянието на тези свои оръжия отпреди войната, както и да представлява дългосрочна заплаха за НАТО.

Продължаващите саботажни действия и разузнавателни операции с дронове на Русия срещу военни бази и критична инфраструктура в Европа показват, че тя вече е влязла във „Фаза нула“ (фазата на създаване на информационни и психологически условия) от кампанията си за подготовка за евентуална война с Алианса в бъдеще. Възможностите на Руската федерация за нанасяне на удари на далечно разстояние и подобрените ѝ способности за производство на дронове представляват непосредствена заплаха за НАТО. Усилията ѝ за създаване на военни сили и стратегически резерв от човешки ресурси, които Русия би могла да използва в Украйна или в бъдеща сухопътна война срещу НАТО, сочат, че страната може да поддържа и възстанови човешките си ресурси въпреки непрекъснатите тежки загуби от продължаващата война в Украйна.

А тези загуби са стряскащи. Руското независимо медийно издание "Медиазона", в сътрудничество с руската служба на BBC, потвърди самоличността на 135 100 руски военни, убити в Украйна. Последният доклад на изданието обхваща периода от началото на инвазията - 24 февруари 2022 г., до 9 октомври 2025 г. От последната актуализация в края на септември са потвърдени още 2485 убити военни. Журналистите отбелязват, че реалните числа вероятно са значително по-високи, тъй като проверената от тях информация идва от публични източници като некролози, публикации на роднини, регионални медийни репортажи, изявления на местните власти и други източници. Според медиите броят на жертвите вече включва 38 200 доброволци, 18 450 набрани затворници и 15 200 мобилизирани войници. Потвърдено е, че са загинали и над 5800 офицери: Потресаващи данни: За първи път бе публикувана руска статистика за загубите в руската армия през 2025 г.

През август "Медиазона", в сътрудничество с независимата руска медия "Медуза", публикува доклад, в който се оценява, че около 220 000 руснаци са били убити във войната срещу Украйна, въпреки че оттогава насам този брой е нараснал: Руските жертви на фронта в Украйна: Независими медии отчитат близо 220 000 убити.

Русия вероятно ще разполага със значителна бойна мощ в рамките на месеци след края на активните боеве в Украйна, която, изглежда, ще може бързо да разположи на източния фланг на НАТО, прави оценка ISW. Москва разработва концепции за операции и тактики за водене на война, които ѝ позволяват да провежда мащабни бойни операции, без да използва големи количества танкове или бронирани машини, като същевременно ефективно възпрепятства противника да използва своите танкове или бронирани машини в голям мащаб. Русия също така се учи как да постигне ефектите от въздушното прекъсване на бойното поле в тила на противника, без да установява въздушно превъзходство.

Засега експертите от вашингтонския институт не са наблюдавали никакви признаци, че руското военно командване ще трябва да изчака, докато армията възстанови пълната си бойна мощ, преди да засили атаките си срещу държави членки на НАТО. Всъщност Русия може да атакува и преди този момент, ако Алиансът не успее да установи възпиращ ефект.

Анализите на ISW се базират и на публикувани вътрешни документи от основния производител на танкове в Русия "Уралвагонзавод". Те изтекоха чрез украинската организация за работа с отворени източници на информация (OSINT) Frontelligence Insight и разкриват, че заводът има за цел да увеличи производството на T-90 с 80% до 2028 г. в сравнение с нивата от 2024 г. "Уралвагонзавод" иска и да започне производството на новия вариант T-90M2 (Проект 188MS), известен също като Ryvok-1.

Документите, които от американския институт са прегледали обстойно (но не могат да ги проверят по независим път), показват, че заводът има за цел да увеличи производството на танкове, започвайки от 2027 г. "Уралвагонзавод" прогнозира производство от 10 танка T-90M2 през 2026 г. и възнамерява да произведе 428 танка T-90M и T-90M2 през 2028 г. Документите показват, че заводът възнамерява да произведе общо 1118 нови и модернизирани танка T-90M и T-90M2 между 2027 и 2029 г. Украински официални лица по-рано оцениха, че "Уралвагонзавод" може да произвежда само около 60 до 70 танка T-90 годишно при идеални условия, като вероятно произвежда между три и шест броя T-90 месечно. Според информация от руския военни блогъри заводът е произвел между 540 и 630 танка T-90M от 24 февруари 2022 г. до края на юли тази година, или около 13 до 15 танка на месец.

На руската отбранителна промишленост може да ѝ се наложи да увеличи производствения си капацитет чрез интегриране на повече автоматизация и високопрецизни металорежещи машини, за да постигне планираното увеличение на броя на Т-90 в парка си. Страната продължава да се сблъсква с недостиг на работна ръка и нарастващ брой жертви в Украйна. Frontelligence Insight оцени, че целите на "Уралвагонзавод" за модернизиране на руския брониран парк с над 2000 танка Т-90М, T-90M2 и T-72B3M между 2026 и 2036 г., в допълнение към танковете и бронираните превозни средства, произведени през 2024 и 2025 г., е достатъчна, за да попълни напълно танковия флот за друга мащабна война. Оттам идва и оценката на ISW за периода до 2036 г. Данните сочат, че Русия също увеличава ремонта на танкове Т-72, вероятно за използване на бойното поле в Украйна в краткосрочен план или за възстановяване на танковия резерв, за да заплаши НАТО в средносрочен план.

В момента Руската федерация натрупва значителен опит в съвременната война в постоянно променяща се обстановка, характеризираща се с изключително кратък цикъл на иновации. В същото време толерира война в Украйна с висока степен на изтощение, водена от пехотата, а такава война Европа не е водила от 40-те години на миналия век. НАТО и нейните съюзници трябва да се подготвят да възпират и, ако е необходимо, да отстранят заплахите, които Русия вероятно ще представлява веднага след края на активните боеве в Украйна, но и в бъдеще, гласи оценката на ISW.

Два британски военни самолета извършиха 12-часов патрулен полет в близост до руската граница в рамките на мисия, подкрепена от Военновъздушните сили на САЩ, съобщиха Кралските въздушни сили на Обединеното кралство на 10 октомври. Операцията беше проведена в отговор на неотдавнашните нарушения на въздушното пространство от страна на Русия, насочени към няколко страни от НАТО, включително Полша, Румъния и Естония.

Един самолет за електронно наблюдение RAF RC-135 Rivet Joint и един морски патрулен самолет P-8A Poseidon летяха на 9 октомври по маршрут от Арктическия регион през Беларус и Украйна. Мисията беше подкрепена от самолет за въздушно зареждане KC-135 на ВВС на САЩ, гласи информацията. Според британците това е послание към диктатора Владимир Путин, че НАТО е обединена и е в готовност.

Междувременно Белгия ще получи първите си четири F-35 от САЩ на 13 октомври, което ще отвори пътя за прехвърлянето на F-16 на Украйна, потвърди министърът на отбраната Тео Франкен. Това е изпълнение на обещанието от 2023 г. да се изпратят самолети на Киев, след като флотът от F-35 на Белгия стане оперативен. Украйна може да получи самолетите по-рано от първоначално планираното.

🇧🇪 Belgium will receive its first four F-35s from the US on October 13, clearing the way for transferring F-16s to Ukraine, Defense Minister Theo Francken confirmed. The move fulfills a 2023 pledge to send jets once Belgium’s F-35 fleet was operational. Kyiv may now receive the… pic.twitter.com/rJDMBK5P5O — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 11, 2025

На 11 октомври Украйна и Обединеното кралство са подписали споразумение за съвместно производство на артилерия и писма за намерение за укрепване на програмата LYRA, която е партньорство в областта на бойните технологии. Програмата LYRA има за цел да подобри отбранителните способности на Украйна и Великобритания чрез обединяване на отбранително-промишления и научния потенциал.

🇬🇧🇺🇦 Ukraine and the UK have agreed to launch a joint artillery production initiative under the LYRA program. The declaration was signed at the DFNC3 defense forum between the UK Secretary of State for Defence and Ukraine’s Ministry of Defence. pic.twitter.com/7J1q1xDNM0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 11, 2025

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

По-ниска интензивност на боевете в Украйна на дневна база регистрира украинският генщаб. На 11 октомври са станали 203 бойни действия, което е с 31 по-малко спрямо 10 октомври. Руснаците са хвърлили 147 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 8 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 23 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4476 изстреляни снаряда, като това е с около 300 повече на дневна база. Руската армия е използвала 4804 FPV дрона, което е с около 230 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещо, по традиция, е в Покровското направление - там украинците твърдят, че са спрели 58 руски пехотни атаки за изминалото денонощие. Още 36 нападения са отблъснати в съседното от юг направление, което вече е обозначено като Олександриевско. Следва южната част на Слобожанския фронт с основна цел Вовчанск - 23 руски пехотни щурма. В посока Константиновка, т.е. бившето Торецко направление, са станали 21 сражения, в Купянското направление - 15, в Лиманското направление - 14.

Геолокализирани кадри, публикувани на 11 октомври, показват, че руските сили наскоро са напреднали югоизточно от Красни Лиман (североизточно от Покровск), в централната част на Балаган (източно от Покровск) и в северните покрайнини на Удачно (югозападно от Покровск).

В посока Великомихайловка в Днепропетровска област руснаците наскоро са напреднали в югоизточната част на Степово - т.е. по южния фланг, и източно от Олексиевка - по югозападния фланг.

Що се отнася до Добропиля, руснаците са вкарали в боевете морска пехота в посоките Полтавка - Володимировка и Новоторецко - Володимировка, пише украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в генералния щаб. "И въпреки че първоначалните резултати за него (противника) не се оказаха такива, каквито очакваше, ситуацията изглежда доста тежка... Очевидно в близко бъдеще командването на противника на прилежащия фланг на 51-ва и 8-ма армия ще направи пореден опит за напълно изтласкване на Въоръжените сили на Украйна от района на Софеевка - Володимировка - Панковка - Шахово", добавя той.

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" направи обзор на случващото се на фронта през седмицата, като написа следното: "В посока Суми руските въоръжени сили напредват в посока Олексеевка и се водят тежки сражения. В медиите и по телевизията все още се носят глупости за „създаване на зона за сигурност“ в граничните райони на Белгород и Курск по каприз на някои лидери, но е твърде рано да се говори за резултати: атаките срещу енергийния сектор и цивилни граждани в Белгород и други райони на фронта само потвърждават това".

"Нашите сили натискат врага в Купянск; все още е рано да се пишат доклади за победа, но определено се постигат успехи (...) Най-тежките сражения се водят в посока Константиновка и Покровск, където са направени „красиви доклади“", твърди каналът. "Източната група сили разпръсква резервите на врага с удари в различни сектори и напредва в региона на Днепропетровск и североизточно от региона на Запорожие. На Запорожкия фронт Днепровската група сили води кървави битки за Степногорск и Приморско. Стотици дронове са в небето; за всеки два наши атакуващи самолета врагът изстрелва до 50 безпилотни летателни апарата и десетки артилерийски снаряди, с които все още разполага. На Херсонския фронт се водят битки в островната зона и взаимни обстрели през Днепър", допълва "Два майора" и отчита, че не се виждат сигнали за бърз край на войната.

Война на ракети и дронове

През изминалата нощ дежурните системи за противовъздушна отбрана на Русия са унищожили 32 украински безпилотни летателни апарата, твърди военното министерство в Москва - по 15 над Белгородска и Брянска област, както и два над област Смоленск.

Жителите на Смоленск съобщиха за експлозии през нощта. Руският опозиционен Telegram канал ASTRA локализира един от видеоклиповете, който показва димна следа в небето – в кадъра се вижда жилищна сграда на улица „Нормандия-Неман“. Все още няма повече информация. "Снощи силите за противовъздушна отбрана на руското министерство на отбраната свалиха два украински дрона над регион Смоленск. Службите за спешна помощ се отзоваха на мястото на катастрофата, където паднаха останките от безпилотните летателни апарати. Нямаше ранени или щети по инфраструктурата", написа губернаторът Василий Анохин.

Жителите на село Вигоничи в Брянска област също съобщиха за множество експлозии през нощта. Твърди се, че е била ударена местна електрическа подстанция. Жителите публикуваха и видеозаписи, за които се твърди, че са от мястото на атаката. Все още няма потвърждение на тази информация, нито на автентичността на клиповете. Няма щети, няма и ранени, пише в канала си губернаторът Александър Богомаз, но пък посочва, че службите за спешна помощ работели на място.

Снощи пламна окупираният от руснаците Донецк. След атака с дрон са били отчетени експлозии и пожари в града. Окупационните власти не са издали изявление по повод инцидента.

Following a drone attack, explosions and fires have been reported in Donetsk city. Occupation authorities have not issued a statement on the incident. pic.twitter.com/VNCiRjHhho — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 11, 2025

Руските сили на защитаващия православието диктатор Владимир Путин хвърлиха управляема бомба FAB-250 върху църква в Константиновка, Донецка област. Двама цивилни бяха убити, а петима души бяха ранени, включително една жена в критично състояние. Едно малко дете беше евакуирано, след като загуби майка си при удара миналата седмица - баща му и дядо му сега са ранени, твърдят местните власти.

So much for "defending Christianity": Russian forces dropped a FAB-250 guided bomb on the Church of St. Job of Pochaiv in Kostyantynivka, Donetsk region. Two civilians were killed, five injured, including a woman in critical condition. A toddler was evacuated after losing his… pic.twitter.com/qJVBYpnLul — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 11, 2025

Украинската част на Донецка област е останала без ток в резултат на руски атаки, съобщават местните власти. "Тази сутрин руснаците предприеха поредната целенасочена атака срещу нашата енергийна инфраструктура. Специалистите вече са започнали ремонтни работи и правят всичко възможно, за да възстановят електроенергията възможно най-бързо. Все още обаче не е ясен пълният размер на щетите и графикът за възстановяване", заяви ръководителят на областната администрация.

Един човек е бил ранен в резултат на руските атаки в Запорожка област. Общо руската армия е нанесла 755 удара по 13 населени места в региона през последните 24 часа, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация.

В нощта на 12 октомври (от 20:00 часа на 11 октомври) руснаците атакуваха Украйна със 118 безпилотни летателни апарата, около 50 от тях - "Шахед", както и с управляема ракета Х-31. Според предварителни данни, публикувани към 09:00 часа, противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила с електронно заглушаване 103 дрона в северната, източната и южната част на страната. Ракетата и 15 ударни безпилотни летателни апарата са поразили 10 места. "Атаката продължава – нови групи ударни дронове са навлезли в северната и източната част. Спазвайте мерките за безопасност!", призоваха украинските ВВС.