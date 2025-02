Най-важните новини за деня: 22 февруари 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 22 февруари

ПОГРОМ: ПРОТЕСТИРАЩИ ОТ "ВЪЗРАЖДАНЕ" ЗАПАЛИХА ВРАТАТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕК (ВИДЕО)

Напрежение възникна пред сградата на представителството на Европейската комисия в София, след като протестиращи срещу еврото привърженици на "Възраждане" хвърляха червена боя и бомбички по нея. Вратата на сградата пък беше запалена. Няколко минути продължиха гърмежите от бомбичките, а полицаите изблъскаха протестиращите по-далеч от сградата. На място дойдоха пожарникари и представители на жандармерията. Имаше и линейки.

РОКАДИ В БДЖ: ТРАНСПОРТНИЯТ МИНИСТЪР СМЕНИ ДИРЕКТОРА НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ

Министърът на транспорта Гроздан Караджов e освободил Георги Друмев като директор на "Холдинг Български държавни железници" и Юлия Варадинова-Милкова като член на съвета на директорите. Това потвърдиха тази вечер за" По света и у нас" от министерството на транспорта. Заповедта е депозирана за вписване в Търговския регистър. Със същата заповед министърът назначава в борда на директорите Георги Велков, като независим член, както и Кирил Костадинов. Двамата ще заемат длъжностите до провеждане на конкурсна процедура. От предишните трима членове на борда остава само Любен Нанов. С друга заповед министърът освобождава Емилия Никова и Васко Балабанов като членовете на управителния съвет на Национална компания "Железопътна инфраструктура" и на тяхно място назначава Тодор Василев и Йордан Върбанов.

ИЗБОРИ: КОМУНИЗМЪТ В ГЕРМАНИЯ ТРЪГНА НАПРЕД СРЕЩУ "АЛТЕРНАТИВА ЗА ГЕРМАНИЯ"

Германската левица се радва на късен подем в социологическите проучвания преди парламентарните избори в Германия в неделя, 23 февруари. Формацията Die Linke получава нарастваща подкрепа заради енергичната антифашистка реч на новата ѝ изгряваща звезда, която бързо се разпространи в Интернет.

МЪСК ИЗНУДВА КИЕВ СЪС STARLINK. ЕВРОПА С ОЩЕ ПО-ГОЛЯМ ВОЕНЕН ПАКЕТ, УКРАЙНА ПОКАЗА НОВА РАКЕТА-ДРОН (ОБЗОР-ВИДЕО)

Европейските лидери работят по пакет от военна помощ за Украйна на стойност поне 20 млрд. евро, за да подкрепят Киев на фона на нападките на американския президент Доналд Тръмп и сближаването на САЩ с Русия. Новината съобщава Politico, като се позовава на трима дипломати от ЕС. Междувременно републиканският председател на Камарата на представителите - долната камара в Конгреса на Съединените щати - Майк Джонсън заяви в четвъртък, че във Вашингтон „няма апетит“ за изпращане на допълнителна помощ на Киев чрез нов законопроект.

🇺🇸🇺🇦 U.S. Speaker of the House says Congress is unlikely to approve a new large-scale military aid package for Ukraine.



“There is no appetite for a new bill with significant aid for Ukraine,” said Johnson. pic.twitter.com/w0wQgTg9HJ