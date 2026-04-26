Най-важните новини за деня, 25 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 26 април.

ПОКУШЕНИЕ? СТРЕЛБА В БЕЛИЯ ДОМ НА СЪБИТИЕ С ТРЪМП (ВИДЕО)

Стрелба на официално събитие в Белия дом, на което са присъствали американският президент Доналд Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс, министърът на отбраната Пийт Хегсет, държавният секретар Марко Рубио и редица други представители на администрацията на президента на САЩ.

ПАРИ ИЛИ БЕЗХАБЕРИЕ: ПАРАД НА ГЕРГЬОВДЕН НЯМА ДА ИМА?

Тази година военен парад за Гергьовден няма да има. Въпреки това, в чест на празника на българската армия, почти всички налични самолети във военната авиация ще прелетят над София. Това твърди Mediapool.

ВСЕКИ ВТОРИ В БОЛНИЦА: КАК СХЕМАТА С ХОСПИТАЛИЗАЦИИТЕ Е "ЕДИН ОТ НАЙ-ШОКИРАЩИТЕ НАЧИНИ, ПО КОИТО СЕ ИЗТОЧВА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА"

България е първа по честота на хоспитализациите в ЕС, като за миналата година данните сочат, че почти половината българи са лежали в болница. Съмнително раздутите данни обаче всъщност представляват инзключително успешна схема за източване на здравната система.

ПО ПАРИТЕ СИ ЛИЧИ: ЗА ГНИЛИТЕ ЯБЪЛКИ В ПРАВОСЪДИЕТО ГОВОРЯТ СЪДИЯ МИРОСЛАВА ТОДОРОВА И АНТОН СТАНКОВ

Изглежда сме свидетели на ново прегрупиране, но съм обнадеждена, че сега ще има по-съществени промени. "Възможно е г-н Сарафов (бел. ред. - Борислав Сарафов) да се предлага на новата власт". Това заяви съдия Мирослава Тодорова в предаването "На фокус" с Лора Крумова по Нова телевизия. Съдия Тодорова е отдавна известна в правната общност в България. Припомняме само два щриха от кариерата ѝ, които добре показват какъв натиск е имало срещу нея през годините – вижте ги: Съдия Мирослава Тодорова каза на ад хок прокурора Даниела Талева да разследва и. ф. главния прокурор Борислав Сарафов

ВЪТРЕШНИЯТ МИНИСТЪР: ЗАПЛАХИТЕ СРЕЩУ КАНДЕВ СА СВЪРЗАНИ С БИВШИЯ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МВР СВЕТЛОЗАР ЛАЗАРОВ

Служебният вътрешен министър Емил Дечев потвърди, че заплахите срещу главния секретар на МВР Георги Кандев са свързани с бившия главен секретар на ведомството Светлозар Лазаров, като случаят разкрива сериозни зависимости и напрежение в системата. По думите на Дечев, Кандев е получил обаждания от скрити номера, в които е бил предупреден, че може да бъде обвинен в изнудване или подкуп. "На два пъти от скрити номера са звънели различни хора, за да предупредят Георги Кандев. Споменатото предупреждение е за това, че може да бъде привлечен като обвиняем за изнудване или подкуп", заяви министърът.