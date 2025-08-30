Войната в Украйна:

30 август 2025, 10:09 часа 374 прочитания 0 коментара
На пъпа на София: Изнесоха 13 тона боклук от незаконно сметище

Тринайсет тона боклук изнесоха от незаконно сметище в центъра на София. Столичният инспекторат и район „Възраждане“ извършиха съвместна акция по разчистване на опасно и растящо нерегламентирано сметище на ул. „Добруджански край“ – в близост до Руски паметник, съобщиха от Столичната община (СО), цитирани от БТА. Освен незаконно депо за всякакви отпадъци, мястото е било превърнато във временно обиталище на хора със скитнически начин на живот и е представлявало риск за здравето на хората в района.

Обитателите са напуснали напълно доброволно след началото на акцията по разчистване, се посочва в съобщението.

Строителни отпадъци

От мястото са извозени общо 13 тона отпадъци, включително едрогабаритни и строителни отпадъци, както и счупен контейнер за битови отпадъци,  нерегламентирано преместен от друго място.

Извършено е и обстойно кастрене на обраслата около мястото растителност, информират от Общината. 

През първата половина на 2025 г. Столичният инспекторат отчете 48% ръст на извършените проверки спрямо същия период на 2024 г., като достигна 28 958.

Рекорд по актове

Снимка iStock

Рекордно е увеличението на съставените актове за административни нарушения (АУАН), които са почти двойно повече – 5948 за първите шест месеца на 2025 г. срещу 3100 за същия период на 2024 година. 

Инспекторатът е предприел действия по над 17 000 сигнала от граждани и организации през първото полугодие на 2025 година. 

През 2024 г. близо 62 хил. тона отпадъци от опаковки, което представлява 69,50% от всички пуснати на пазара, са били рециклирани от „Булекопак“ АД – една от трите сметосъбиращи фирми в София, посочиха от фирмата за БТА.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
