На пъпа на София: Изнесоха 13 тона боклук от незаконно сметище

Тринайсет тона боклук изнесоха от незаконно сметище в центъра на София. Столичният инспекторат и район „Възраждане“ извършиха съвместна акция по разчистване на опасно и растящо нерегламентирано сметище на ул. „Добруджански край“ – в близост до Руски паметник, съобщиха от Столичната община (СО), цитирани от БТА. Освен незаконно депо за всякакви отпадъци, мястото е било превърнато във временно обиталище на хора със скитнически начин на живот и е представлявало риск за здравето на хората в района.

Обитателите са напуснали напълно доброволно след началото на акцията по разчистване, се посочва в съобщението.

Още: Два тона метални отпадъци иззеха от незаконен пункт

Строителни отпадъци

От мястото са извозени общо 13 тона отпадъци, включително едрогабаритни и строителни отпадъци, както и счупен контейнер за битови отпадъци, нерегламентирано преместен от друго място.

Извършено е и обстойно кастрене на обраслата около мястото растителност, информират от Общината.

През първата половина на 2025 г. Столичният инспекторат отчете 48% ръст на извършените проверки спрямо същия период на 2024 г., като достигна 28 958.

Рекорд по актове

Снимка iStock

Още: Незаконно сметище колкото 6.5 национални стадиона расте край парк Изток

Рекордно е увеличението на съставените актове за административни нарушения (АУАН), които са почти двойно повече – 5948 за първите шест месеца на 2025 г. срещу 3100 за същия период на 2024 година.

Инспекторатът е предприел действия по над 17 000 сигнала от граждани и организации през първото полугодие на 2025 година.

През 2024 г. близо 62 хил. тона отпадъци от опаковки, което представлява 69,50% от всички пуснати на пазара, са били рециклирани от „Булекопак“ АД – една от трите сметосъбиращи фирми в София, посочиха от фирмата за БТА.

Още: Незаконно сметище обгазява Пловдив