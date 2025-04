Най-важните новини за деня: 5 април 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 05 април 2025 г.

СЛЕД БРУТАЛНАТА АТАКА НА ПУТИН: 9 ДЕЦА ЗАГИНАХА, А 12 СА РАНЕНИ В КРИВОЙ РОГ (СНИМКИ)

В резултат на бруталната ракетна руска атака над жилищен район в центъра на украинския град Кривой рог, родното място на президента Володимир Зеленски, са загинали 18 души, а 61 са ранени. От тях загиналите деца са 9, а 12 са ранени. Това съобщи в канала си в Telegram управителят на Днепропетровска област Сергей Лисак. Повредени са 8 сгради, а 14 автомобила са изгорели. Засегнати са детски площадки и трамвайни релси. Разрушения има и на територията на промишленото предприятие.

СТОТИЦИ МИЛИАРДИ - СКРИТАТА ЦЕЛ НА ПРАТЕНИКА НА ПУТИН В САЩ. РУСИЯ КЪТА РАКЕТИ ЗА МАЩАБНИ УДАРИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"За преговорите руснаците просто трябва да спрат да бъдат убийци. В момента те са просто демони". Така украинският президент Володимир Зеленски свърза бруталното нападение на руските сили по родния си град Кривой Рог с изявеното от диктатора Владимир Путин "желание" за примирие. След ракетната атака над оживен жилищен район в украинския град загинаха 9 деца, като общо жертвите са 18, а ранените - 61. Това не попречи на руската пропаганда отново да извърти нещата: Въпреки кадрите с ранени и загинали деца: Русия твърди, че е ударила команден център в Кривой рог (ВИДЕО).

