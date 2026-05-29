Нарушение на правилата на "Евровизия": Има изход от ситуацията с "Арена 8888 София"

Има начин да се реши казусът със софийската зала "Арена 8888 София", която е един от фаворитите за домакинство на следващата "Еврвоизия", след като България спечели песенния конкурс тази година във Виена.

Подозрения, че бившата "Арена Армеец" не изпълнява изискванията на EBU се появиха заради изтекли списъци с изисквания на EBU към Швеция, която беше домакин на "Евровизия" в Малмьо през 2024 г., които поставят проблемно условие пред София.

В документа изрично е било записано правило за неутрално име на залата-домакин, необвързано с търговски компании и марки.

Както е известно обаче, бившата "Арена Армеец" беше прекръстена преди 2 години на "Арена 8888 София", заради договор за спонсорство с едноименната игрална платформа.

Това не би бил прецедент

Оказва се, че светлина в тунела има, защото домакинство на зала с подобно търговско име няма да е прецедент за "Евровизия". Поглеждайки към близкото минало, има поне два случая през това десетилетие, в които състезанието се е провело на арени, кръстени на техни спонсори, пише изданието EurovisionFun.

По-конкретно, "Евровизия 2022" в Торино се проведе в "Inalpi Arena". "Inalpi" е голяма компания за млечни продукти в региона.

През 2023 г. "Евровизия" в Ливърпул пък се проведе в "M&S Bank Arena" - място, кръстено на банкова институция.

Следователно не е необичайно конкурсът да се провежда на арени, носещи имена на спонсори - нещо, което става все по-често срещано в световен мащаб, тъй като все повече стадиони и места за провеждане на събития приемат права за търговско именуване, пише изданието, което уточнява, че това е позицията и на българските организатори.

Според медията съществува възможност избраната арена да промени името си за периода, през който е домакин на конкурса, каквита са били случаите през 2011, 2016 и 2018 г.

Според EurovisionFun решението относно града-домакин на "Евровизия" в България се очаква през август.