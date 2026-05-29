Провал в синхронизирането на законодателството: ЕК започна наказателна процедура срещу България

Наказателни процедури срещу България и още 19 страни от ЕС е започнала Европейската комисия. Причината е липса на пълно транспониране на Директивата за овластяване на потребителите за зеления преход.

Въпросната директива насърчава бизнеса да прилага по-устойчиви практики и цели да ограничи преждевременното остаряване на продуктите и т.нар. "greenwashing" - подвеждаща маркетингова практика, при която дадена компания представя продуктите или политиките си като екологични, за да привлече потребители, без реално да покрива високи екологични стандарти.

Според проучвания, възложени от ЕК, над половината от зелените твърдения на пазара са неясни, подвеждащи или напълно непроверени. За да се прекрати тази практика, в проекта беше записано, че фирмите трябва да подкрепят всяко зелено послание с проверими научни доказателства, да преминават през независима верификация, преди да го използват в маркетинга си, да разчитат единствено на признати и прозрачни екоетикети и да подлежат на санкции и публично оповестяване, ако заблуждават потребителите.

Източник: БГНЕС

Сред конкретните текстове е и изричната забрана за общи твърдения за екологосъобразност без признати отлични показатели, които да ги подкрепят. Това включва думи и изрази като "екологосъобразен", "благоприятен за околната среда", "зелен", "щадящ климата", "въглеродно неутрален", "енергийно ефективен", "биоразградим" и други подобни.

Според проекта "такива общи твърдения следва да бъдат забранени, когато не могат да бъдат демонстрирани признати отлични екологични показатели".

Според новата директива се предвижда също потребителите да получават по-добра информация за издръжливостта и възможностите за ремонт на продуктите, както и за законните им гаранционни права, предаде БНР.

Задължението на страните-членки беше да въведат директивата в националното си законодателство до 27 март. Сега те разполагат с 2 месеца, за да отговорят и да уведомят Комисията за предприетите мерки.

