Освен атака с дронове в Черно море: Йордан Божилов не изключва и сблъсък между кораби

"Най-важното е да се получи пълна информация за това какво е станало, защото аз проверих в интернет и специално турски издания коментират, че двата кораба са се сблъскали на излизане от пристанище "Цулина". Все още не знаем точно какво е причинило това бедствие - дали е удар с дронове или говорим за сблъскване на два кораба", каза пред БНТ Йордан Божилов, директор на Софийския форум за сигурност след атаката в Черно море.

Той обаче не изключва да има удар с дронове.

Какво означава това за България?

Божилов заяви, че нашата икономическа зона съвпада със зоната за отговорност на търсене и спасяване, затова и българските кораби и всички кораби, които са били наблизо са били привлечени за извършване на спасяване на екипажа.

"Предстоят доста действия, трябва да се установи екологичната обстановка и да се направи едно разследване", смята Божилов.

Той уточни, че трябва да се прави разлика между икономическа и териториална зона.

"Териториалните води са 12-милна зона, която започва от брега навътре към морето. Всяка една атака срещу плавателно средство или инфраструктура в тази част на морето се счита за атака срещу територията на България", уточни Божилов.

По думите му обаче икономическата е приравнена на открито море и там България има ограничени права, най-вече икономически дейности, но и задължение за търсене и спасяване в морето. ОЩЕ: "България не само закъснява с мерки, но и върви в грешна посока": Проф. Тагарев след атаката в Черно море