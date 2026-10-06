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Освен атака с дронове в Черно море: Йордан Божилов не изключва и сблъсък между кораби

06 октомври 2026, 11:16 часа 522 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Освен атака с дронове в Черно море: Йордан Божилов не изключва и сблъсък между кораби

"Най-важното е да се получи пълна информация за това какво е станало, защото аз проверих в интернет и специално турски издания коментират, че двата кораба са се сблъскали на излизане от пристанище "Цулина". Все още не знаем точно какво е причинило това бедствие - дали е удар с дронове или говорим за сблъскване на два кораба", каза пред БНТ Йордан Божилов, директор на Софийския форум за сигурност след атаката в Черно море. 

Той обаче не изключва да има удар с дронове. 

Какво означава това за България?

Божилов заяви, че нашата икономическа зона съвпада със зоната за отговорност на търсене и спасяване, затова и българските кораби и всички кораби, които са били наблизо са били привлечени за извършване на спасяване на екипажа.

"Предстоят доста действия, трябва да се установи екологичната обстановка и да се направи едно разследване", смята Божилов. 

Той уточни, че трябва да се прави разлика между икономическа и териториална зона.

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"Териториалните води са 12-милна зона, която започва от брега навътре към морето. Всяка една атака срещу плавателно средство или инфраструктура в тази част на морето се счита за атака срещу територията на България", уточни Божилов. 

По думите му обаче икономическата е приравнена на открито море и там България има ограничени права, най-вече икономически дейности, но и задължение за търсене и спасяване в морето. ОЩЕ: "България не само закъснява с мерки, но и върви в грешна посока": Проф. Тагарев след атаката в Черно море

 

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Йордан Божилов ударени кораби Черно море
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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