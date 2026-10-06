Корнелия Нинова: България няма президент

"Има ли президент в държавата? Какво още трябва да се случи, за да свика Йотова Консултативния съвет по национална сигурност? Илияна, докога ще обезличавате президентската институция? Ако ви изберат за президент, така ли ще продължавате? Лидерите на другите партии: не мълчете! Законът и ситуацията са на ваша страна. Защитете държавността и сигурността на българския народ!" Това са думи на Корнелия Нинова, изпратени от пресцентър на "Непокорна България" към медиите.

Коментарът на Нинова идва като реакция след атаката от дронове, които поразиха два кораба в изключителната икономическа зона на България по-рано днес. Припомняме, че единият кораб е потънал и няма следи от екипажа му, а екипажът на другия кораб е спасен, като двама души са сериозно пострадали и ще бъдат откарани в болница във Варна.

Инцидентът е възникнал след координирани атаки с безпилотни летателни апарати срещу търговски плавателни съдове в района. Това е първа атака срещу кораби във водите на България. Единият кораб е плавал под флага на Того, а другият - под флага на Палау.

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Премиерът Румен Радев свиква среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море. Президентът Илияна Йотова пък променя програмата си, като се отменя посещението ѝ във Велико Търново.

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