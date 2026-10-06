"Путин премести войната на европейските брегове, в България": Реакции за ударените до Бяла кораби в Черно море

Координираните атаки с безпилотни летателни апарати срещу търговски плавателни съдове в българската акватория на Черно море предизвикаха смут и критики към досегашната политика на държавата. Това е първа атака срещу кораби в Изключителната икономическа зонана България.

"Путин премести войната на европейските брегове, в България. Потопени са кораби в изключителната зона на България. Радев и Йотова само ги чакам да ми призовават за мир сега", написа Теодор Славев от Българския институт за правни инициативи.

"Против съм всяка една война, независимо кой срещу кого я води. Атаките срещу граждански кораби, при това в наши води, все повече ми приличат на тероризъм. Подобни действия не застрашават само човешки животи. Те могат да доведат и до тежки екологични последици за и без това болното Черно море. Една авария, разлив или потъване на кораб може да нанесе щети, чиито последици ще плащаме всички – независимо от националност и политически убеждения. Черно море не трябва да се превръща в бойно поле. Очаквам незабавна и категорична реакция от правителството", реагира Николай Попов, лидер на "Сияние".

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"Как е борбата за мир?"

"Да чакаме ли създаването на "Коалицията за мир" на Илияна Йотова и реализиране на безадресните й призиви за сигурност в Черно море или да работим в тясно взаимодействие с нашите съюзници от НАТО и ЕС и сътрудничество с Украйна за да минимизираме заплахите в резултат на руската агресия, които все повече приближават бреговете и териториалните води на България? Поздравления за бързата и професионална реакция на спасителите!", коментира и бившият министър на отбраната Тодор Тагарев.

"Вероятно това са руски дронове атакуващи украински кораби, които пренасят зърно. А руските терористи са казали, че няма да допуснат украински кораби да търгуват със зърно. Украйна трябва да умре от студ и глад!", предположи Мариана Димитрова.

"Ало, великите миролюбци, премиера и президентката, които толкова ни пазите, че ни няма в никакви европейски коалиции за сигурност да не стане така, че България да е първата страна потърпевша от руския тероризъм? Имаме ли противодронна защита над Черно море? Как се охраняват българските териториални води в Черно море и корабоплаването в в тях? И сега ще искаме ли помощ от НАТО и Европейския съюз? Нали се успокояваме, че Гърция ни пази от юг, а Румъния ни пази от север, а от ИЗТОК КОЙ НИ ПАЗИ? Прогресистите да тичат в църквите и да палят свещи дано ГОСПОД да не пази!", добави тя.

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Кирил Чуканов от Движение Обществен натиск също беше скептичен. "Дронове атакуват кораби до нашия бряг. Чии са дроновете? Кой е войнолюбецът? Как е борбата за мир?", попита той.

Атаката

Два кораба са били ударени от дронове в български води на Черно море. Тече мащабна спасителна операция, източно от нос Свети Атанас и град Бяла, съобщи БНТ. Инцидентът е възникнал след координирани атаки с безпилотни летателни апарати срещу търговски плавателни съдове в района. Това е първа атака срещу кораби във водите на България. Информацията още не е потвърдена официално.

По предварителни данни мишена на атаките са станали два търговски кораба. Единият кораб плава под флага на Того, а другият - под флага на Палау.

Екипи на Военноморските сили и на Гранична полиция пътуват към мястото на инцидента.

Двата кораба са подали сигнали, че бедстват. Около 9 часа тази сутрин единият е изчезнал от радарите на Гранична полиция, съобщи БНР. Екипажът на единия от корабите е в неизвестност, а моряците от втория плавателен съд са спасени.

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