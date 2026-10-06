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Изпратиха линейка от Варна за двама души от поразените в български води кораби, цял екипаж е в неизвестност

06 октомври 2026, 10:40 часа 877 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Изпратиха линейка от Варна за двама души от поразените в български води кораби, цял екипаж е в неизвестност

За двама души, които са по-сериозно пострадали, след като дронове поразиха два кораба в български води в Черно море, е изпратена линейка от Военноморска болница във Варна, съобщава БНР. Единият от тях е с термична травма, другият е с травма на главата. Останалите 16 души от екипажа на същия кораб са по-леко пострадали и няма информация да се нуждаят от спешна медицинска помощ. Има данни, че на борда на плавателния съд е възникнал пожар.

Що се отнася до другия кораб, екипажът му до момента е в неизвестност и няма информация за хората, които са били на плавателния съд.

Това, което се знае до момента, е, че корабите се намират на 150 км навътре в морето, или 70 морски мили, и затова е по-сложно да се каже какво се случва. Организира се сериозна спасителна операция.

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Първа атака срещу кораби в български води

Припомняме, че два кораба са били ударени от дронове в български води на Черно море. Тече мащабна спасителна операция, източно от нос Свети Атанас и град Бяла, съобщи БНТ. Инцидентът е възникнал след координирани атаки с безпилотни летателни апарати срещу търговски плавателни съдове в района. Това е първа атака срещу кораби във водите на България.

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Кораби Черно море дронове линейка ударени кораби Черно море
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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