"Без КСНС и антидрон система": Критики към властта заради ударените кораби

Ударените от дронове кораби в българските води на Черно море станаха повод за ожесточени критики към властта.

"Държавата не е на "Прогресивна България". Вече трябваше да е свикан КСНС при президента с всички парламентарни партии за ударените край Варна кораби. Всички! Такъв е законът", написа политологът Калоян Методиев, бивш началник на кабинета на президента Румен Радев.

"Те си правят заседание със себе си в Министерски съвет - единствено с назначените от тях министри, шефове на служби, генерали. В Конституцията пише друго! България е парламентарна република. И ситуацията изисква висшият орган по сигурността да бъде незабавно събран. Кое не е ясно?", критичен беше той.

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Цвета Кирилова, председател на "Сдружение Азбукари" и кандидат за вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври, издигната от ПП "Български земеделски народен съюз" заедно с кандидата за президент Николай Ненчев, постави друг въпрос - за политиката относно евентуална антидрон система.

"Чухте ли? Радев свиквал среща заради поразените от дронове кораби край Варна", написа тя.

"От колко месеца апелирам за спешно изграждане на Национална интегрирана многослойна антидрон система?! Митко SMS-а ни убеждава, че няма нужда да синхронизираме оборудването с НАТО и се чуди как да превърти парите от ЕС към руските сметки", добави тя.

Атаката

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Два кораба са били ударени от дронове в български води на Черно море. Тече мащабна спасителна операция, източно от нос Свети Атанас и град Бяла, съобщи БНТ. Инцидентът е възникнал след координирани атаки с безпилотни летателни апарати срещу търговски плавателни съдове в района. Това е първа атака срещу кораби във водите на България. Информацията още не е потвърдена официално.

По предварителни данни мишена на атаките са станали два търговски кораба. Единият кораб плава под флага на Того, а другият - под флага на Палау.

Екипи на Военноморските сили и на Гранична полиция пътуват към мястото на инцидента.

Двата кораба са подали сигнали, че бедстват. Около 9 часа тази сутрин единият е изчезнал от радарите на Гранична полиция, съобщи БНР. Екипажът на единия от корабите е в неизвестност, а моряците от втория плавателен съд са спасени.