Войната в Иран:

"Имаме ли президент?": Гюров с остри критики след атаката в Черно море (ВИДЕО)

06 октомври 2026, 11:30 часа 1624 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Имаме ли президент?": Гюров с остри критики след атаката в Черно море (ВИДЕО)

Андрей Гюров поиска незабавно свикване на Консултативен съвет за национална сигурност след атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. В своя позиция той отправи остри критики към държавното ръководство и постави въпроса за реакцията на институциите след инцидента.

Атаката е станала около 4:00 часа сутринта на 6 октомври в района източно от нос Свети Атанас и град Бяла. По първоначални данни два търговски кораба - ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, и ABLE, под флага на Палау, са били поразени от дронове. Единият плавателен съд е потънал, а екипажът на другия е бил евакуиран от българския ферибот DIOSCURIA.

"Кораби вече са потопени до българските брегове. Близо повече от 7 часа нямаме никаква реакция от президент. България има ли главнокомандващ тогава, когато народът му има нужда от светкавична реакция, или имаме само лице за церемонии?", заявява Гюров. Още: Корнелия Нинова: България няма президент

Той определя случилото се като сигнал, който държавата не може да подмине.

"Вече сме в условия на реална заплаха. Тази нощ в 4:00 часа два търговски кораба са поразени от дронове в българската изключителна икономическа зона в Черно море, източно от Бяла. Това е предупреждение, което държавата няма право да подмине и да мълчи", посочва Гюров.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По думите му институциите трябва да дадат незабавна оценка на ситуацията и да предприемат мерки за защита на хората и корабоплаването. Още: Освен атака с дронове в Черно море: Йордан Божилов не изключва и сблъсък между кораби

Критики към президента

Гюров отправя критики и за липсата на свикан Консултативен съвет за национална сигурност. Той поставя въпроса защо КСНС не е свикан часове след атаката и настоява държавното ръководство да поеме отговорност за реакцията на страната.

"Г-н Радев, г-жо Йотова, 9 месеца не е свикван веднъж Консултативен съвет за национална сигурност и заплахата е вече реална. Още нямаме свикан такъв и часове след атаката над българска територия? Имаме ли президент, който поема собствената си отговорност, или чака някой друг да я поеме вместо него?", заявява той.

Междувременно по случая е задействана мащабна спасителна операция. Според актуалната информация единият кораб е потънал, а на борда на другия е възникнал пожар. Екипажът на ABLE е евакуиран, като сред спасените има и ранени.

Гюров настоява за конкретни действия от страна на институциите. Още: "Без КСНС и антидрон система": Критики към властта заради ударените кораби

"Настоявам за незабавно свикване на КСНС, ясна публична позиция с посочване на агресора и експресна оценка на необходимите мерки за защита на хората и корабоплаването. Сега институциите трябва да действат заедно и да защитят народа си."

В края на позицията си той отправя и пряка критика към разбирането за ролята на върховния главнокомандващ.

"Върховен главнокомандващ не е титла за церемонии и разходки. Върховен главнокомандващ е доказване в най-тежките моменти. Хората няма да простят нещо различно от това", завършва Гюров. Още: "Няма президент, няма защита": Асен Василев скочи на властта след атаката с дронове и потъналите кораби

Случаят е безпрецедентен за българската изключителна икономическа зона, като атаката срещу търговски плавателни съдове доведе до мащабна спасителна операция на около 80 морски мили източно от Бяла.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Андрей Гюров ударени кораби Черно море
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес