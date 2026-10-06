"Имаме ли президент?": Гюров с остри критики след атаката в Черно море (ВИДЕО)

Андрей Гюров поиска незабавно свикване на Консултативен съвет за национална сигурност след атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. В своя позиция той отправи остри критики към държавното ръководство и постави въпроса за реакцията на институциите след инцидента.

Атаката е станала около 4:00 часа сутринта на 6 октомври в района източно от нос Свети Атанас и град Бяла. По първоначални данни два търговски кораба - ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, и ABLE, под флага на Палау, са били поразени от дронове. Единият плавателен съд е потънал, а екипажът на другия е бил евакуиран от българския ферибот DIOSCURIA.

"Кораби вече са потопени до българските брегове. Близо повече от 7 часа нямаме никаква реакция от президент. България има ли главнокомандващ тогава, когато народът му има нужда от светкавична реакция, или имаме само лице за церемонии?", заявява Гюров. Още: Корнелия Нинова: България няма президент

Той определя случилото се като сигнал, който държавата не може да подмине.

"Вече сме в условия на реална заплаха. Тази нощ в 4:00 часа два търговски кораба са поразени от дронове в българската изключителна икономическа зона в Черно море, източно от Бяла. Това е предупреждение, което държавата няма право да подмине и да мълчи", посочва Гюров.

По думите му институциите трябва да дадат незабавна оценка на ситуацията и да предприемат мерки за защита на хората и корабоплаването. Още: Освен атака с дронове в Черно море: Йордан Божилов не изключва и сблъсък между кораби

Критики към президента

Гюров отправя критики и за липсата на свикан Консултативен съвет за национална сигурност. Той поставя въпроса защо КСНС не е свикан часове след атаката и настоява държавното ръководство да поеме отговорност за реакцията на страната.

"Г-н Радев, г-жо Йотова, 9 месеца не е свикван веднъж Консултативен съвет за национална сигурност и заплахата е вече реална. Още нямаме свикан такъв и часове след атаката над българска територия? Имаме ли президент, който поема собствената си отговорност, или чака някой друг да я поеме вместо него?", заявява той.

Междувременно по случая е задействана мащабна спасителна операция. Според актуалната информация единият кораб е потънал, а на борда на другия е възникнал пожар. Екипажът на ABLE е евакуиран, като сред спасените има и ранени.

Гюров настоява за конкретни действия от страна на институциите. Още: "Без КСНС и антидрон система": Критики към властта заради ударените кораби

"Настоявам за незабавно свикване на КСНС, ясна публична позиция с посочване на агресора и експресна оценка на необходимите мерки за защита на хората и корабоплаването. Сега институциите трябва да действат заедно и да защитят народа си."

В края на позицията си той отправя и пряка критика към разбирането за ролята на върховния главнокомандващ.

"Върховен главнокомандващ не е титла за церемонии и разходки. Върховен главнокомандващ е доказване в най-тежките моменти. Хората няма да простят нещо различно от това", завършва Гюров. Още: "Няма президент, няма защита": Асен Василев скочи на властта след атаката с дронове и потъналите кораби

Случаят е безпрецедентен за българската изключителна икономическа зона, като атаката срещу търговски плавателни съдове доведе до мащабна спасителна операция на около 80 морски мили източно от Бяла.