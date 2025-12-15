Никой не познава доставчиците на "Магазин за хората", българските производители - ощетени

Държавното дружество "Магазин за хората" откри първите си щандове със стоки, но никой не е наясно кои са неговите партньори и доставчици. Такава информация нямат нито министерството, нито браншовите организации.

В същото време експерти са категорични, че ценовият натиск може да се окаже непосилен за автентичните български производители и техни стоки да не стигнат до въпросните щандове.

Още: Хората попиляха първия "Магазин за хората", по-скъп е от веригите

Министерството: Това не е наша идея

Министърът на земеделието в оставка Георги Тахон коментира, че не знае кой избира производителите и доставчиците на "Магазин за хората". "Има си управителен съвет, той има пълна оперативна самостоятелност. Търси се възможно най-ниска цена с добро качество", заяви той.

Тахов уточни, че тези магазини не са идея на Министерството на земеделието. "В закона за бюджета беше вкаран текст, който задължи минисерството да отвори тези магазини", припомни той.

И заяви, че цялата организация е много трудна, тъй като има ограничение до 10% надценка, а се гонят постоянни цени, равни или по-ниски от промоционалните във веригите.

Още: "Премостил" или цопнал в блатото: Еврото на Борисов - в магазините на Пеевски

"Обектите са малко над 70. Това застъпва над 120 000 жители в тези населени места. Мисли се за разширение на продуктовата гама. Към момента сме застъпили основни продукти от малката потребителска кошница", допълни той.

Според Тахов няма риск държавното дружество да работи на загуба.

Държавата е лош стопанин, българските фермери - ощетени

Бившият земеделски министър Кирил Вътев е скептичен за бъдещето на идеята и не би кандидатствал за доставчик.

Още: Огромен процент от българите нямат доверие в бъдещите държавни магазини: Проучване

Ако тези надценки са пресметнати да покрият разходите, може и да сработи тази система, но предвид това, че не съм чул държавно предприятие да работи ефективно и да не е на загуба, нямам розови очаквания, коментира Вътев.

Според него инициативата няма да има успех, защото "всичко е насила и изкуствено създадено".

Скептичен е и Александър Алексиев, управител на Български фермерски кооператив. Той не е доставчик и също не познава тези, които са подписали договори до момента.

Източник: БГНЕС

Алексиев обаче посочи и друг проблем - вероятността българските производители да не могат да вкарат стоките си във ведомствените магазини. Така инициативата би се обезсмислила, при положение че нейната заявка е именно подкрепа на родното производство.

"Имам лек упрек, тъй като за мен тези магазини трябваше да подкрепят българското производство. Ясно е, че нашият сектор е в криза и държавата трябваше да подходи с политика на протекционизъм спрямо нашето производство. В "Магазини за хората" няма никакво преимущество на българското производство. Дали ще продаваме сирене, произведено с българско, украинско или полско мляко, няма никакво значение. Определяща е цената. Реално "Магазини за хората" се превърнаха в дистрибуционна компания. Това е изкривяване на пазарния принцип и експеримент", коментира той.

Според него ако един български производител работи на 100% по стандарт и с български суровини, той няма да може да се впише в цената, която се търси от "Магазини за хората".

Старт с щандове на 70 места

Пилотният проект стартира в 70 стационарни и един мобилен обект на търговска верига КООП в Пловдивска област, предаде БНР.

10 млн. лв. е капиталът на дружеството "Магазини за хората" с идеята да се продават евтини български стоки. Инициативата претърпя метаморфоза от магазини в пощите до щандове в странични търговски обекти. Дружеството има право само на 10 % надценка.

Към момента дружеството има договор с 10 български производители, които ще му доставят стоки. Проектът обхваща магазини КООП в Кричим, Куклен, Лъки, Раковски, Хисаря, Калофер, Клисура, Перущица, Пловдив, Сопот, Стамболийски, Съединение, както и десетки населени места в областта.