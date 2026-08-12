Takeaway.com напуска българския пазар

Just Eat Takeaway.com възнамерява да преустанови дейността си в България. Всички доставки се планира да бъдат прекратени от 15 септември 2026 г. Целта на това решение е компанията да насочи инвестициите към пазари, на които може да ускори растежа и да изгради силни и устойчиво печеливши позиции. Бизнесът има история от над 20 години у нас, а от 2018 г. работи под марката Takeaway.com.

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"Бихме искали да благодарим на нашите партньори, служители, куриери и лоялни клиенти, че бяха част от този път", се казва в позицията им.

От Takeaway.com добавят, че ще спазят всички законови процедури по отношение на засегнатите служители, които са около 220 души и 480 куриери.

Just Eat Takeaway.com напусна и други пазари. Компанията прекрати дейността си във Франция, Австралия, а в Дания спря работа на 30 април. И там посочи като причина беше посочена необходимостта да концентрира ресурсите си върху силни и устойчиво печеливши позиции.

За Just Eat Takeaway.com

Компанията е със седалище в Амстердам и се фокусира върху свързването на потребители и партньори чрез своите платформи. С мрежа от 342 000 партньори, Just Eat Takeaway.com предлага на потребителите богат избор – от ресторанти до обекти за търговия на дребно.

Just Eat Takeaway.com се разрасна бързо и се превърна във водеща онлайн платформа за доставка на храна, развиваща дейност в Австрия, Белгия, България, Канада, Германия, Ирландия, Израел, Италия, Люксембург, Полша, Словакия, Испания, Швейцария, Нидерландия и Обединеното кралство.