Манолова обвини Терзиев за проблемите на "Топлофикация": Неволите с ремонтите продължават

Недоволството срещу „Топлофикация София“ и извършваните ремонти от страна на топлинното дружество се разраства, предаде bTV. Жители на столичния квартал „Младост“ са в протестна готовност заради продължителната липса на парно и топла вода. Хората настояват за спешно отстраняване на авариите, ясни срокове за възстановяване на услугата и компенсации за дните, в които са оставени без отопление. Още: На студено: Ректори на 4 университета настояват "Топлофикация" да пусне парното в общежитията

Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и бивш омбудсман Мая Манолова също коментира пред bTV казуса, като заяви, че ако не се реши проблемът с ремонтите, КЗП ще заведе два колективни иска спрямо топлинното дружество. Тя обвини още кметът на София Васил Терзиев за проблемите на "Топлофикация" и липсата на работещи решения, въпреки видимите финансови проблеми.

Готвят масови протести срещу "Топлофикация"

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Недоволството идва на фона на вече проведени протести в квартал „Дружба“, където проблемите с топлоподаването продължават от месеци. В някои жилищни сгради хората са без парно и топла вода още от август, а в други прекъсването е започнало в началото на октомври.

За засегнатите семейства ситуацията става все по-трудна с понижаването на температурите. Липсата на отопление създава сериозни неудобства, особено за домакинствата с малки деца, възрастни хора и хора със здравословни проблеми. Част от жителите са принудени да използват електрически отоплителни уреди, което допълнително увеличава разходите им.

Към недоволните столичани се присъединиха и студенти, които сигнализират за липса на отопление в университетските общежития. Така проблемът вече засяга не само домакинствата в отделни квартали, но и хора, които живеят при ограничени условия и трудно могат да намерят алтернатива на централното отопление.

Междувременно институциите също предприеха действия. Комисията за защита на потребителите (КЗП) обяви намерение да потърси правата на засегнатите граждани чрез колективни искове срещу дружеството. Омбудсманът от своя страна поиска спешно изслушване в парламента заради продължаващите проблеми с топлоподаването и необходимостта от защита на потребителите.

Ръководството на „Топлофикация София“ ще бъде изслушано и от общинските съветници. На 11 ноември предстои специално заседание на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет, на което се очаква да бъдат дадени обяснения за авариите, предприетите ремонти и сроковете за възстановяване на нормалното топлоподаване.

Основното искане на хората е да получат конкретни отговори – кога ще имат отново парно и топла вода, кой носи отговорност за продължителните прекъсвания и как ще бъдат компенсирани за неизползваната услуга.

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