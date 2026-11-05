"Pishete na balgarski": Подигравки, че новият закон за българския език вместо да защити кирилицата, налага "шльокавицата"

Хората, които в последния месец правиха кампания за защита на кирилицата от невидимите заплахи, които я застрашават, на практика наложиха шльокавицата у нас със закон. Такова обществено недоволство избухна по отношение на приетия на първо четене Закон за българския език на "Възраждане", който въвежда транслитерация на всички надписи у нас.

Точните текстове в закона гласят:

"(2) Устните и писмени изрази, съобщения, обозначения и надписи в публичното пространство, включително върху сгради, превозни средства и униформи на длъжностни лица, се изписват на български книжовен език.

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(3) Допуска се транслитерация на латиница под текста на кирилица съгласно Закона за транслитерацията. Употребата на чужд език е допустима при условията на специален закон или когато се отнася до търговска или туристическа дейност".

Транслитерацията е процес на замяна на буквите от една писмена система (например кирилица) с букви от друга писмена система (например латиница) по предварително определени правила, така че всяка буква да съответства на определен знак. Така, на практика, на сградата на Министерството на вътрешните работи например вместо превода на английски език "Ministry of interior", ще може да пише "Ministerstvo na vatreshnite raboti".

"За" закона гласуваха 121 депутати от "Прогресивна България", 11 от "Възраждане", 18 от ГЕРБ-СДС, един от "Демократична България" и двама от "Продължаваме промяната".

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов отвърна на критиките, заявявайки, че "ние не сме тоталитарна държава - ако някой иска да е неграмотен, никой не може да му го забрани". ОЩЕ: Костадинов: Не може табели, знаци и указания на чужд език - незаконно е

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"Tezi institucii se upravlyavat ot oligofreni"

"Днес се оказа, че хората, които в последния месец правиха кампания за защита на кирилицата от невидимите заплахи, които я застрашават, на практика наложиха шльокавицата у нас със закон. Според тоя брилянтен законодателен акт, който мина на първо четене в парламента, държавните институции и обществените сгради вече няма да могат да изписват превод на наименованията си на английски език, а вместо това под името им на български, ще има такова с транслитерация - т.е. на шльокавица. Например на сградата на Министерството на вътрешните работи вместо превода на английски език "Ministry of interior" ще може да пише "Ministerstvo na vatreshnite raboti". Това разбира се звучи като прекрасна хрумка за страна, която посреща няколко милиона туриста на година и тепърва ще домакинства на международен форум от ранга на Евровизия", написа специалистът по Social Media Marketing Петър Хаджиколев.

"Друга страхотна идея е задължението международните събития, които се организират у нас, да бъдат изцяло на български език с осигурен превод. Като човек участвал активно в организацията на подобни събития смятам подобна мярка за пагубна за нивото на сектора на професионалните събития и конференциите на международно ниво. А такива у нас за радост все още има. Поне засега. Позитивната новина е, че най-накрая сайтове на държавни институции като президентство, парламент и министерски съвет ще бъдат задължени да преминат от руския формат на кирилица към българския. Лошото е, че губим правото да обясним на чужденците, че Those institutions are managed by retards и ще трябва да сложим Tezi institucii se upravlyavat ot oligofreni. Което ще си го разберем само ние. Пък ние май вече си го знаем", добави той.

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"Когато на чужденеца му е трудно, се пази най-хубаво българският език"

"Днес беше приет закон за българския език. Като се изключат всички други безобразни недомислици, ето какво още предвиждат “гениалните” законодатели: “Законопроектът допуска транслитерация на латиница под надписите на кирилица върху сгради, превозни средства и униформи на длъжностни лица съгласно Закона за транслитерацията.” Ако чужденците дойдат на посещение, няма да видят надпис Изход/Exit, а Izhod. Ще трябва явно да четат и транслитерирани произведения от български писатели, защото не е ясно дали ще е допустимо да се превеждат. Затова да се подготвим. Преди време ИК Жанет 45 публикува “Под игото” на шльокавица. Това е чудесна възможност чужденците да започнат да четат на чист книжовен български език, та ако се сбъркат да ни посетят, да са подготвени", коментира Вал Стоева, основател на фондация “Детски книги”.

"Браво, гении неземни, които петните парламента! Пък вие, приятели, вземете си инсталирайте шрифта “Лик”, разработен по изискване на вицепрезидента - вероятно той ще се окаже единственият утвърден и патентован. Edit: Подгответе се да сте задължени да си платите за шрифта от оставащите пари във втория стълб за пенсия, защото е патентован и не е свободен", добави тя.

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"Значи от всичко аз сега разбирам, че на чужденеца у нас трябва да му е трудно, защото като на него му е трудно, се пази най-хубаво българският език. Обаче, съграждани, половинчато е да се пише български език с латински букви! Ами кирилицата?! Тя пак остава незащитена! И сега Иляна Ьотова кат е заета да е президентка, няма кой да я варди. Затова предлагам, освен на шльокавица, да се изписва на публичните места и втори текст на английски, ама да е на кирилица! А?!", попита писателката Мария Касимова-Моасе.

"Ей така ше стане: 1. Министерство на културата; 2. Ministerstvo na kulturata и (сега внимавай, че идва опазването на кирилицата!) 3. Министъри оф калчър. Защо се пази българският език така, ше питате вие? Ами защото първо, няма никой чужденец (ерго, враг на кирилицата) да разбере какво пише. И второ, ако се напъне да сравнява и да разбира кодовото изписване, чужденецът враг на българския език ще се откаже. Така той (езикът) моментално ще бъде опазен! Нема какво да ми четат, па и да разбират! Да си остане един бутиков език, дето го говорят 6 милиона, от които книжовно около 500 000. Изключвам от общата бройка и всички тези граждани депутати, гласували в парламента това величаво опазване!

Дис ис ол, фолкс. Хиър ис дъ грейт майнд оф дъ бългериан депютис. Уи - ол дъ бългериън пипл - мейд дис хепън! Дъ моуст импортант нау ис ту стоп ди арабик нъмбърс енд ту юз…ъъъ… дъ бългериън уанс. Blagodarya za vnimanieto! (Възраждане дали разбира нещо?)", попита още тя.

"Нелеп патриотарски патос"

Зам.-кметът на Варна Снежана Апостолова се присъедини към ироничните коментари.

"Днес Прогресивна България приеха на първо четене Закон за защита на българския език. Предвижда се публичните надписи да използват български език, като не се предвижда превод, а транслитерация. Очаквайте скоро надписът на Летище Варна да гласи: Letishte Varna. Priaten polet", написа тя.

Общественикът Павел Начев се постара пък да напише цял пост в новия дух на закона.

"Za parvi pat ot mnooogo vreme nasam pisha na shljokavica i chuvstvoto ne e hubavo. Tova obache shte bude oficialniya nachin na pisane na latinica za durjavni institucii i tabeli v Balgariya (vmesto razbiraem nadpis na angliiski), ako mine i na vtoro chetene zakona na vazrajdane, podkrepen on progresivna Balgariya, koito dnes tezi dve partii prieha v parlamenta. patriotarshtinata tryabva da ima granici. Нека една от тези граници да бъде здравият разум и елементарната култура. възраждане са ясни. Управляващите да се вземат в ръце обаче!", призова той.

Историкът Алексадър Стоянов също беше критичен. "Законът за кирилицата е нелеп патриотарски патос, сходен по характер на своите създатели. Зад нещо елементарно - да се ползва само български шрифт за кирилицата, а не руски като в сайтовете на Президентството и Възраждане, другарите ще прокарат куп безумия", написа той.

"Сред тях е задължението всички конференции у нас да се провеждат на книжовен български. Т.е. ликвидираме международните конференции, в които учените ползваха английски и ги заменяме с преводачи от всички майчини езици. Представете си научна конференция с учени от 30 държави, в която ангажирате 30+ преводачи от разни езици, вместо всички просто да ползват международен английски. Гениално", посочи още Стоянов.

Според него транслитерирането на надписите е върхова глупост. "Вместо Изход/Exit вече ще пише Изход/Izhod което ще помогне безкрайно на чужденците у нас. Мъдър ход", ироничен бе той.

"Същевременно се изброяват неща, които и до сега се правят на книжовен български, сякаш е велика новост. Да се създаде и нова Комисия за защита на кирилицата към МС, от която да се крадат нови и нови държавни пари в полза на казионни учени и общественици. Густо! За пореден път туризмът, бизнесът и административната функционалност ще станат жертва на политическата импотентност на управляващите. Най-сладкото е, че преди второ четене могат да вкарат още безумия", коментира още Стоянов.

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* Заглавната снимка е генерирана с изкуствен интелект