Обявиха от кога започват глобите за превишена средна скорост

Започва прилагането на правилата за средна скорост, като има 22 отсечки, които ще обхващат участъци от всички автомагистрали и ключови трасета с висока концентрация на пътнотранспортни произшествия. Това ще се случи от 6 септември, заяви на брифинг в Министерския съвет директорът на Националното тол управление Олег Асенов във връзка с влизането в сила на част от разпоредбите на Закона за движение по пътищата, сред които и контролът на средната скорост.

Асенов допълни, че на сайта на управлението са описани всички отсечки, които вече са преминали първоначална проверка и ще бъдат поетапно включвани в системата за контрол. По думите му към момента те са 14, а от днес още две отсечки са преминали първоначална проверка. На страницата на тол управлението има информация къде се намират отсечките, като е приложена и карта на съответния участък от пътната мрежа.

До края на годината ще бъдат покрити повече от 1200 км от пътната мрежа за контрол на средната скорост.

Снимка: iStock

Откога ще има глоби?

Очаква се началото на контрола на претоварването да бъде около 15 октомври, като в началото ще има 20 контролни точки, коментира също Олег Асенов. Според него те са избрани на базата на статистика за най-натоварените направления. Точките се намират на автомагистрали, първокласни и второкласни пътища. Имаме възможност динамично да ги разширяваме, като максималният брой е 100 точки за претегляне в движение, допълни Асенов. Той уточни, че за целта е необходимо първо да бъдат калибрирани.

В секция „Въпроси и отговори“ на страницата на тол управлението потребителите могат да намерят информация за преминалите калибриране кантари за измерване на пътните превозни средства в движение, каза Асенов. Той съобщи още, че се предвижда кампания с фирмите и организациите на превозвачите във връзка с това как ще бъде извършен процесът за претегляне в движение и правоприлагане по електронен път.

Управителят на тол управлението отбеляза също, че наредбата за пътните такси е публикувана за обществено обсъждане от вторник, пише БТА.

