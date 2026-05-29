Омбудсманът иска хуманни алтернативи на задържането на мигранти

Защитата на човешкото достойнство не може да бъде поставяна под условие. Продължителното задържане без реална перспектива за връщане създава риск от непропорционално ограничаване на свободата и поставя под съмнение спазването на международните стандарти.

Това заяви омбудсманът Велислава Делчева, която беше домакин на първата за 2026 г. среща на Мрежата на националните превантивни механизми от Югоизточна Европа.

Участниците в нея приеха заключителна декларация, с която призоваха задържането на мигранти да се прилага единствено като крайна мярка и при стриктно спазване на международните стандарти за правата на човека, съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

Основна тема на дискусиите бе „Защита на основните права на задържаните мигранти – проблеми и решения. Алтернативи на задържането и принудителното връщане в страната на произход“.

Задържане - само в краен случай

Необходимостта от ефективни и хуманни алтернативи на задържането, гаранции срещу произволно и продължително лишаване от свобода, както и осигуряване на достъп до правна помощ, превод, здравеопазване и ефективен съдебен контрол са сред другите акценти в заключителната декларация.

Участниците изразиха сериозна загриженост относно случаите на продължително задържане при липса на реална перспектива за извеждане или принудително връщане.

Във форума участваха представители на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), Европейската агенция за гранична и брегова охрана (FRONTEX), Съвета на Европа, както и представители на национални превантивни механизми и омбудсмански институции от Австрия, Босна и Херцеговина, Гърция, Кипър, Сърбия, Хърватия и Черна гора.

В рамките на програмата делегатите посетиха Специалния дом за временно настаняване на чужденци – София към дирекция „Миграция“ на МВР, където се запознаха с условията в центъра и обсъдиха практическите предизвикателства пред институциите, предаде БТА.

През април Министерството на вътрешните работи (МВР) публикува за обществено обсъждане промени в Закона за омбусмана, с които на институцията се възлага скрининг на трансграничната миграция. За изпълнение на тези правомощия институцията ще може да извършва периодични и внезапни проверки на място – въз основа на оценка на риска за основните права или на сигнали за нарушения.