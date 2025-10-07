Опасно време в тези области. Времето утре - 8 октомври 2025 г. (КАРТА)

На 8 октомври 2025 г. синоптичната обстановка в страната ще остане усложнена. През нощта в Дунавската равнина и Лудогорието ще остане дъждовно и на места количествата ще са значителни. Опасно време се очаква в областите Русе, Плевен, Силистра и Добрич. В югоизточните райони от страната валежите ще отслабват, на места временно и ще спрат. През деня ще остане облачно и с валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Северна България. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България - от североизток, показва прогнозата за времето.

Температурите

Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, а минималните - между 6° и 11°. В София минималната температура ще е около 7°, а максималната - около 10°. В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, под около 1500 метра – от дъжд. Значителни снеговалежи ще има в района на Централен Балкан и в Рило-Родопската област. Ще се образува нова снежна покрива, а в комбинация със силния северен вятър ще има условия за виелици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 1°.

Дъжд по Черноморието

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Значителни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 18°. Температурата на морската вода 19° и 21°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock