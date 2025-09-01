От днес: По-скъпи тол такси

От днес се актуализират цените на тол таксите за километър за превозните средства над 3,5 и максималната такса, предаде БНТ. Това е втори етап от решението на правителството за поетапно увеличение на тарифата. Първото поскъпване влезе в сила на 1 април , когато цените бяха актуализирани с 10%. Новото увеличение от днес е със същия процент. Още: Промениха списъка на пътищата, за които се събира тол такса

По-скъпо и с колко?

Така общото поскъпване достига 20% в рамките на двата етапа. Така например, ако до 1 април маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева, то от 1 април до 31 август цената беше 11 лева, а от 1 септември ще бъде 12 лева. Нов размер има и при компенсаторните такси. Те се определят от двукратния размер спрямо максималната толтакса за съответната категория превозни средства.

Важно за шофьорите

Кабинетът одобри законови промени, с които глобите за неплатени пътни такси ще бъдат по-гъвкави и съобразени с тежестта на нарушението. Целта е да се въведе по-справедлива система, в съответствие с практиката на Европейския съюз. В момента санкцията за водач на лека кола без винетка е 300 лв. Според новото предложение глобата ще бъде намалена до 194 лв. – сума, равна на двойния размер на годишната винетка. Ако обаче шофьорът заплати винетната такса още в същия ден, в който бъде засечен, глобата ще падне наполовина – до 97 лв.

Тези суми не са избрани произволно: 97 лв. е цената на годишната винетка, а 194 лв. – двойната ѝ стойност. Така санкцията ще е пряко обвързана с реалния размер на нарушението.

Промените идват след решение на Съда на Европейския съюз по дело, разглеждано от Административния съд в Хасково. СЕС постанови, че глобите трябва да бъдат съобразени с максималната стойност на дължимите пътни такси – както винетки, така и тол такси за тежкотоварни превозни средства. В отговор Министерството на регионалното развитие изготви законопроект, който вече получи зелена светлина от правителството. Предстои обсъждането и гласуването му в парламента.

