Отива ли си лятото? Седмична прогноза за времето от 25-31 август 2025 г.

Хладно начало на последната седмица на август ни очаква. В първия ден от периода, понеделник от северозапад на югоизток ще има временни увеличения на облачността, около и след обяд ще се развива и купеста такава. На места, главно в планините, планинските и източните райони ще превали и прегърми. Вятърът в Западна България и Дунавската равнина ще е от запад-северозапад, в Южна и Източна България - от изток-югоизток, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, показва прогнозата за времето.

Месечна прогноза за времето за август 2025 г.

До края на седмицата

Във вторник ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста облачност, повече над Южна България. Ще е почти без валежи, но все пак на отделни места, главно в планинските райони в Югозападна България е възможно да превали краткотраен дъжд. През следващите дни ще бъде слънчево. Вятърът ще е от източната четвърт, слаб, в източната половина от страната по-често умерен. Температурите постепенно ще се повишават и в събота максималните ще бъдат предимно между 32° и 37°.

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock

