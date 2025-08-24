Войната в Украйна:

Отива ли си лятото? Седмична прогноза за времето от 25-31 август 2025 г.

24 август 2025, 16:30 часа 544 прочитания 0 коментара
Хладно начало на последната седмица на август ни очаква. В първия ден от периода, понеделник от северозапад на югоизток ще има временни увеличения на облачността, около и след обяд ще се развива и купеста такава. На места, главно в планините, планинските и източните райони ще превали и прегърми. Вятърът в Западна България и Дунавската равнина ще е от запад-северозапад, в Южна и Източна България - от изток-югоизток, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, показва прогнозата за времето

До края на седмицата

Във вторник ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста облачност, повече над Южна България. Ще е почти без валежи, но все пак на отделни места, главно в планинските райони в Югозападна България е възможно да превали краткотраен дъжд. През следващите дни ще бъде слънчево. Вятърът ще е от източната четвърт, слаб, в източната половина от страната по-често умерен. Температурите постепенно ще се повишават и в събота максималните ще бъдат предимно между 32° и 37°.

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock  

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева
