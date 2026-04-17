Правителството на Гюров:

Петима са сигурни, един е на ръба: Поредно проучване как ще изглежда следващия парламент

17 април 2026, 14:42 часа 431 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Със сигурност пет политически субекта получават парламентарно представителство, но има висока вероятност за включването и на шести. Първи сред твърдо решилите за кого ще гласуват към 16 април са "Прогресивна България" с подкрепа от 30,7%, а втори – ГЕРБ-СДС с 20,4%. На трета позиция сред избирателите с формирано решение за вот се нареждат ПП-ДБ с 10,4%.

Това сочат данните от национално представително проучване на "Галъп интернешънъл болкан", проведено в периода 8-16 април 2026 г. чрез стандартизирано персонално интервю тип face-to-face с помощта на таблети. Общият обем на извадката е 803 интервюта с пълнолетни граждани на България. Изследването е част от независимата изследователска програма на "Галъп" и е финансирано със собствени средства.

Четвъртото място заема ДПС с 10,2%. Петият сигурен участник в следващото Народно събрание е партия "Възраждане", която отчита умерено нарастване на подкрепата до 6,6%.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според социолозите съществува вероятност и шеста политическа сила да премине изборната бариера и да получи парламентарно представителство. Най-близо до този праг са БСП – Обединена левица с 3,9%, но "Сияние" също има шанс с 3,1%.

Под изборния праг в периода на проучването остават ИТН (2,9%), МЕЧ (2,8%), "Величие" (1,9%), АПС (1%) и "Синя България" (0,8%).

Декларираната готовност за участие в изборите в периода на проучването е между 3 100 000 и 3 200 000 избиратели.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
Галъп Интернешънъл електорални нагласи предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес