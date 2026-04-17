Петима са сигурни, един е на ръба: Поредно проучване как ще изглежда следващия парламент

Със сигурност пет политически субекта получават парламентарно представителство, но има висока вероятност за включването и на шести. Първи сред твърдо решилите за кого ще гласуват към 16 април са "Прогресивна България" с подкрепа от 30,7%, а втори – ГЕРБ-СДС с 20,4%. На трета позиция сред избирателите с формирано решение за вот се нареждат ПП-ДБ с 10,4%.

Това сочат данните от национално представително проучване на "Галъп интернешънъл болкан", проведено в периода 8-16 април 2026 г. чрез стандартизирано персонално интервю тип face-to-face с помощта на таблети. Общият обем на извадката е 803 интервюта с пълнолетни граждани на България. Изследването е част от независимата изследователска програма на "Галъп" и е финансирано със собствени средства.

Четвъртото място заема ДПС с 10,2%. Петият сигурен участник в следващото Народно събрание е партия "Възраждане", която отчита умерено нарастване на подкрепата до 6,6%.

Според социолозите съществува вероятност и шеста политическа сила да премине изборната бариера и да получи парламентарно представителство. Най-близо до този праг са БСП – Обединена левица с 3,9%, но "Сияние" също има шанс с 3,1%.

Под изборния праг в периода на проучването остават ИТН (2,9%), МЕЧ (2,8%), "Величие" (1,9%), АПС (1%) и "Синя България" (0,8%).

Декларираната готовност за участие в изборите в периода на проучването е между 3 100 000 и 3 200 000 избиратели.