Пица в Торино 5 евро, в Разград - 17 евро: Щокиращи разлики в цените у нас и Италия (СНИМКИ)

Шокиращите сравнения на цените в България и чужбина продължават. В социалните мрежи всекидневно се дават примери за растящите цени у нас, на фона на които едни от топ туристическите дестинации в Европа започват да изглеждат евтини.

Такъв е последният пример с Италия и запазената й марка - пицата. Вера Александрова от travel блога "World of Vera" публикува цени от разходка в италианския град Торино, на които се вижда, че пицата в стандартен ресторант струва 5 евро. Цена, с която много родни заведения не могат да се похвалят.

Един от най-фрапиращите скорошни примери от България е една скандална касова бележка отпреди няколко месеца, обиколила социалните мрежи, показваща пица в заведение в Разград, която струва 17 евро.

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Дори по-достъпните пицарии у нас обаче трудно могат да конкурират италианските си колеги по цени.

"Торино впечатлява с интересни забележителности, затова си струва да се види. И второ: Цените са като в България, та дори и по-ниски. И ако това дали ще се изумите от пистата на Fiat на покрива или от Кралския дворец например, е нещо субективно, то при цените нещата са реални и стоят по следния начин: Кафе:1.20 евро, Капучино: 1.50 евро, Прясно изпечен кроасан с масло: 1.50 евро, Аперол: 3.50 евро, ако се вземе за из път, Аперол с пица на парче: 6.50 евро за консумация в заведение, Пица на парче: 2.50 евро, Пица Маргарита в ресторант: 5.00 евро, Бутилка червено вино: 18.00 евро", обобщава Вера Александрова.

Във Фейсбук се споделят и видеата от популярно заведение в Неапол, където цяла пица струва само 1,50 - 2 евро.

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