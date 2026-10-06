Появиха се първи информации относно товара на потъналия кораб ALFA WATAN

В неизвестност остава 10-членният екипаж на плаващия под флага на Того кораб за генерални товари ALFA WATAN (IMO: 7510884). Корабът стана обект на военен удар на около 70 морски мили източно от Бяла тази нощ. По непотвърдена информация, съдът е превозвал сол, предава Maritime.bg. Корабът е плавал от Египет с направление към Румъния.

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Съдът е собственост на турска компания. Неуспешни са опитите на Maritime.bg за връзка с дружеството, базирано в Мерсин.

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ALFA WATAN е кораб за генерални товари, построен през 1976 г. Съдът има дължина 83,57 м, широчина 11,84 метра и дедуейт 3160 т. Последна инспекция на кораба е проведена през юни в Одеса по BSMoU, като са установени 13 несъответсвия, които не са довели до задържането му.

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