Субсидии без доказване на продукция: Отваря ли държавата врата за "кухи стопанства"?

В становище до Министерството на земеделието и храните (МзХ) Българската агрохранителна камара посочва, че предложението за премахване на изискването за доказване на реализация на произведена продукция "разрушава икономическата логика на подпомагането, застрашава контрола и проследимостта в сектора и стимулира сивата икономика". От камарата се обявяват "категорично" против и наричат идеята "скадална". Тя е на Управляващия орган на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г. (СПРЗСР) и е за отпадане на изискването за доказване на реализация на продукция (мляко и/или животни) на ниво стопанство по интервенциите за обвързано с производството подпомагане в животновъдството.

"С краен срок за становища 24 април, съществува реален риск скандалното предложение да бъде одобрено, без да са изготвени необходимите анализи за правна съвместимост и оценка на въздействието", твърдят от БАхК.

В официалното становище, изпратено до служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов и заместник-министър Ивана Мурджева, Камарата предупреждава, че подобна промяна "поставя под сериозен риск проследимостта в сектора".

Коментар от Христанов и министерството все още няма.

БАхК: Създава се възможност за "кухи стопанства"

„Подобно изменение не представлява техническо облекчение, а засяга същностни елементи от логиката и целите на интервенциите, заложени в одобрения от Европейската комисия Стратегически план", заявява председателят на БАхК Венцислав Върбанов. По думите му, обвързаността на подпомагането с реалното производство и неговата реализация е "фундаментален елемент, който гарантира, че публичният ресурс отива при стопанства с реална икономическа активност".

Според него премахването на този механизъм в момент, когато секторът страда от ниска конкурентоспособност, няма да реши проблемите, а ще ги задълбочи, създавайки предпоставки за подпомагане на „кухи“ стопанства.

Снимка: Иван Христанов, БГНЕС

БАхК подчертава, че изискването за документирана реализация на мляко и животни е ключов филтър срещу „сивата“ икономика и гарантира спазването на ветеринарно-санитарния контрол и биосигурността. Върбанов е категоричен, че отслабването на този механизъм създава рискове, които надхвърлят рамките на подпомагането и засягат цялостната регулация на сектора.

„Отпадането на изискването за реализация създава реален риск от разширяване на нерегламентирани канали, изкривяване на конкуренцията и поставяне в неблагоприятно положение на коректните производители, които спазват всички нормативни правила и данъчна дисциплина“, допълва той.

Двоен стандарт?

Особено остър е коментарът на Камарата относно прилагането на двоен стандарт спрямо сектор „Растениевъдство“, където изискването за доказване на продукция остава в сила. Венцислав Върбанов посочва, че подобен подход не намира обоснование нито в принципите на Общата селскостопанска политика, нито в пазарната логика. „Обвързаната подкрепа не е и не може да бъде програмирана като антикризисен инструмент или социална помощ. Тя е структурна интервенция за стабилни доходи и пазарна устойчивост. Временните затруднения на пазара трябва да се адресират чрез целенасочени и временни мерки, а не чрез подмяна на концепцията на интервенциите", подчертава председателят на БАхК.

В заключение, Камарата настоява Управляващият орган на СПРЗСР незабавно да оттегли предложението си и да гарантира целесъобразното разходване на европейските средства. БАхК остава в готовност "да защитава интересите на реалните български производители чрез експертен диалог, лишен от политически влияния, за да се запази доверието в прилагането на правилата в земеделския сектор".

БАхК е юридическо лице с нестопанска цел, обединяващо 23 браншови организации от всички производствени направления на сектор селско стопанство, преработка и производство на храни. Част от членовете на Камарата участват и в национално представителните работодателски организации в България.