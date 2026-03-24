Пореден случай на отровен черен лешояд в защитена зона "Бяла река"

На 17 март 2026 г. екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) установи случай на отравяне на черен лешояд в района на село Мандрица, в защитена зона "Бяла река". Сигналът е получен на 16 март вечерта от колеги от Националния парк "Дадя–Лефкими–Суфли" в Североизточна Гърция, след като данни от GPS предавателя на птицата показват необичайно поведение.

Снимка: БДЗП, Атанас Делчев

Черният лешояд има интересна история – уловен е през август 2025 г. край волиерата за черни лешояди до Маджарово и е настанена за лечение в Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“ в Стара Загора. След успешна рехабилитация, маркиране с предавател и период на адаптация, лешоядът е освободен от екип на БДЗП на 21 януари 2026 г.

На 17 март екип на БДЗП посещава мястото на последните засечени координати и открива птицата мъртва във водите на Бяла река. При огледа е установено, че на единия крак на лешояда има усукано синтетично влакно, към което е завързан камък.

Снимка: БДЗП, Атанас Делчев

При последващо обследване на района, включително място, където птицата се е хранила, са открити следи от мъртво животно, неизвестно кристално вещество и множество умрели мухи – индикации за използване на отрова. Екипът незабавно подава сигнал на телефон 112.

Полицията е извършила оглед на място и е събрала доказателства в присъствието на поемни лица.

Масово отравяне

Преди дни беше съобщено за масов случай на отравяне в Националния парк "Дадя–Лефкими–Суфли" в Североизточна Гърция, който доведе до смъртта на девет черни лешояда, а три бяха намерени в тежко състояние, но спасени.

Инцидентът подчертава продължаващата заплаха от незаконно отравяне – една от водещите причини за смъртност при лешоядите в Европа. Текущите усилия по проекта „Завръщането на черните лешояди в Родопите“ вече подобряват капацитета за бърза реакция и координация на място, което спомага за ограничаване на щетите. БДЗП призовава институциите за засилен контрол и ефективни мерки срещу този тип престъпления срещу дивата природа.

