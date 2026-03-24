Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Пореден случай на отровен черен лешояд в защитена зона "Бяла река"

24 март 2026, 10:39 часа 378 прочитания 0 коментара
Пореден случай на отровен черен лешояд в защитена зона "Бяла река"

На 17 март 2026 г. екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) установи случай на отравяне на черен лешояд в района на село Мандрица, в защитена зона "Бяла река". Сигналът е получен на 16 март вечерта от колеги от Националния парк "Дадя–Лефкими–Суфли" в Североизточна Гърция, след като данни от GPS предавателя на птицата показват необичайно поведение.

Снимка: БДЗП, Атанас Делчев

Черният лешояд има интересна история – уловен е през август 2025 г. край волиерата за черни лешояди до Маджарово и е настанена за лечение в Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“ в Стара Загора. След успешна рехабилитация, маркиране с предавател и период на адаптация, лешоядът е освободен от екип на БДЗП на 21 януари 2026 г.

На 17 март екип на БДЗП посещава мястото на последните засечени координати и открива птицата мъртва във водите на Бяла река. При огледа е установено, че на единия крак на лешояда има усукано синтетично влакно, към което е завързан камък.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: БДЗП, Атанас Делчев

При последващо обследване на района, включително място, където птицата се е хранила, са открити следи от мъртво животно, неизвестно кристално вещество и множество умрели мухи – индикации за използване на отрова. Екипът незабавно подава сигнал на телефон 112.

Полицията е извършила оглед на място и е събрала доказателства в присъствието на поемни лица.

Масово отравяне

Преди дни беше съобщено за масов случай на отравяне в Националния парк "Дадя–Лефкими–Суфли" в Североизточна Гърция, който доведе до смъртта на девет черни лешояда, а три бяха намерени в тежко състояние, но спасени.

Инцидентът подчертава продължаващата заплаха от незаконно отравяне – една от водещите причини за смъртност при лешоядите в Европа. Текущите усилия по проекта „Завръщането на черните лешояди в Родопите“ вече подобряват капацитета за бърза реакция и координация на място, което спомага за ограничаване на щетите. БДЗП призовава институциите за засилен контрол и ефективни мерки срещу този тип престъпления срещу дивата природа.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Птици Отравяне Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) черен лешояд
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес