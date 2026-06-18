Кабинетът "Радев":

Правителството затяга контрола върху корабите, навлизащи в морските ни пространства

18 юни 2026, 10:33 часа 456 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Правителството затяга контрола върху корабите, навлизащи в морските ни пространства

Министерският съвет одобри измененията и допълненията на Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България. С него в националното законодателство се въвеждат изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2025/811, която актуализира видовете информация, подлежаща на докладване към системите за отчет на корабите.

Промените разширяват набора от данни, които капитаните на кораби с бруто тонаж 300 БТ и повече, трябва да предоставят при навлизане в район на система за задължително докладване, приета от Международната морска организация (IMO) и използвана от крайбрежната държава.

Освен информация за навигационния статус, занапред ще се докладват и данни за застрахователните сертификати за морски искове, както и за свидетелствата за наличие на застраховка или друго финансово обезпечаване на гражданската отговорност по три международни конвенции - за щети от замърсяване с нефт, за замърсяване с корабно гориво и за изваждане на потънало имущество. Информацията се предоставя по електронен път пред Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и подлежи на актуализиране при промени.

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С постановлението се прецизира терминологията в Наредбата, така че да съответства на действащото национално законодателство и на обнародваните международни актове. Отстранени са несъответствия, остарели термини и неточни препратки. Отразени са и организационните промени в Изпълнителна агенция „Морска администрация“, включително създаването на Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ и обособяването в нея на Морския спасително-координационен център.

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Кораби кораб Черно море Черноморски регион
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
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