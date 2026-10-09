Правосъдният министър поиска списък с прокурорите, готови да станат и.ф. главен прокурор

Министърът на правосъдието Николай Найденов е поискал информация кои прокурори са съгласни да бъдат предложени за временно изпълняващ функциите главен прокурор. На 7 октомври той е изпратил писмо до настоящия и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова, съобщиха от Министерството на правосъдието.

В писмото се иска списък на всички прокурори, които заемат длъжността "завеждащ отдел" във Върховната касационна прокуратура (ВКП), както и информация кои от тях са дали писмено съгласие да бъдат номинирани за поста. Министърът е поискал и кадрови справки за прокурорите, заявили готовност да поемат временно функциите.

От правосъдното министерство уточняват, че в писмото не е посочено конкретно име. Към момента отговор от прокуратурата все още не е получен, а Найденов ще прецени как да упражни правомощията си едва след като се запознае с предоставената информация. Още: Кой ще оглави прокуратурата? Прокурорската колегия излезе с официална номинация

С последните промени в Закона за съдебната власт министърът на правосъдието получи право да предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) кандидат за временно изпълняващ функциите главен прокурор. Той може да номинира, но не и да избира титуляра на поста, като окончателното решение принадлежи на Пленума на ВСС.

Срокът на Стефанова изтича на 22 октомври

Шестмесечният срок, в който Ваня Стефанова изпълнява функциите на главен прокурор, изтича на 22 октомври 2026 г. Междувременно Прокурорската колегия на ВСС вече е поискала съгласие от Магдалена Лазарова - бивш член на съвета и настоящ заместник главен прокурор.

От Министерството на правосъдието отбелязват, че досега колегията е потърсила съгласие само от един кандидат, което според ведомството ограничава възможностите за избор. Още: Времето ѝ изтече: ВСС умува кой да седне на горещия стол на наследника на Сарафов

"Прокурорската колегия е поискала съгласие само от един човек, което до голяма степен предопределя избора. Министърът на правосъдието счита, че законът дава възможност да има повече от една кандидатура, за да се осигури състезателност в процеса", посочват от министерството.

Според ведомството наличието на повече кандидатури би гарантирало по-голяма прозрачност и отчетност в действията на прокуратурата и ВСС - принципи, чието спазване се очаква от обществото.