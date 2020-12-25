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Президентът Румен Радев с пожелания за Коледа

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Президентът Румен Радев с пожелания за Коледа
Снимка: БГНЕС
Кратко и лаконично президентът Румен Радев отправи традиционен поздрав за Коледа - във Фейсбук. Ето какво написа той:

"Честито Рождество Христово!

Нека светлината на днешния празник донесе здраве, топлина, надежда и вяра във всяко българско семейство.

Да бъдем единни в усилията си да съхраним духовността, призвана да съгражда и води напред народа ни."

Още: Коледният поздрав на Бойко Борисов

Actualno.com

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