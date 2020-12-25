Президентът Румен Радев с пожелания за Коледа
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Кратко и лаконично президентът Румен Радев отправи традиционен поздрав за Коледа - във Фейсбук. Ето какво написа той:
Редактор:
Ивайло Ачев
Етикети: Рождество Христово Коледа Румен Радев
Редактор:
Ивайло Ачев
Етикети: Рождество Христово Коледа Румен Радев
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