Проблемен мост над р. Арда отново откъсна шест села от света

За четвърти път от началото на годината жители на шест села в Родопите останаха откъснати от света, след като пълноводната река Арда заля моста край Китница - единствената пътна връзка към района. Засегнати са близо 500 души от селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука. Ситуацията се повтаря при всяко повишаване на нивото на реката и е позната на местните от десетилетия, съобщава bTV. Още:България продаде услуга на Гърция: Обяснение на екоминистъра за водата от Арда

Бог високо, цар далеко

Снимка: Община Ивайловград

Още: Гръцка похвала за България заради водите от река Арда - те отиват и към Гърция

Мостът, изграден през 1965 г., е проектиран да бъде заливаем и при високи води става непроходим. Алтернативен въжен мост е съществувал до преди години, но е бил отнесен от реката. "Бог високо, цар далеко", обобщава кметът на Китница Сали Мюмюн, а жителите споделят усещане за изоставеност. При подобни ситуации те се снабдяват предварително с храни и лекарства, но при спешни случаи линейка не може да достигне до селата. Заради проблема община Ардино неколкократно годишно обявява частично бедствено положение.

Според областния управител на Кърджали Никола Чанев мостът е включен в процедура по предпроектна подготовка, заедно с още едно мостово съоръжение и 22 км път от републиканската мрежа. Очаква се договорът за проектиране да бъде подписан в рамките на месец-месец и половина, след което да се търси финансиране и изпълнител за строителството. Кога обаче реално ще бъде изграден нов мост остава неясно - нещо, което кара местните хора да губят доверие в поредните обещания.

Още: Сблъсък за водите на Арда и сделка с България между опозицията и властта в Гърция