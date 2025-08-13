Прогноза за времето - 14 август 2025 г. (четвъртък)

През нощта ще бъде ясно, а в четвъртък над по-голямата част от страната - слънчево. В следобедните часове временни увеличения на облачността ще има над южните и западните райони. В повечето места ще продължи да духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София - около 31 градуса.

Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца.

В планините и по морето

В планините преди обяд ще бъде слънчево. В следобедните часове облачността временно ще се увеличи. Ще продължи да духа умерен и временно силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 25 градуса, на 2000 метра - около 19 градуса.

По Черноморието ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността през втората половина на деня над южното крайбрежие. Ще продължи да духа по-често умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 32 мин. и залязва в 20 ч. и 30 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 58 мин. Луната в София залязва в 12 ч. и 23 мин. и изгрява в 22 ч. и 52 мин. Фаза на Луната: два дни преди последна четвърт.

Източник: meteo.bg