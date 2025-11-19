Прогноза за времето - 20 ноември 2025 г. (четвъртък)

През следващото денонощие времето в страната ще се задържи предимно облачно с валежи от дъжд, по-значителни по количество на места в Югозападна България, както и в крайните южни райони на Източните Родопи. През деня облачността временно ще намалява и валежите ще спират. Вятърът в котловините и низините временно ще стихва и там преди обяд ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. В Южна и Източна България ще остане от юг-югозапад, ще е умерен, в югоизточните райони и северно от планините - силен и поривист.

Минималните температури ще бъдат в широки граници - между 5 и 10 градуса в по-голямата част от страната до около 13-15 градуса в югоизточните райони. Максималните температури ще са предимно между 10 и 15 градуса, в Южна България и местата чувствителни на южния вятър до около 20-22 градуса. В София минималната температура ще бъде около 7 градуса, а максималната - около 18 градуса.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца, още малко ще се понижи.

В планините и по морето

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-значителни по количество в масивите в Югозападна Българи и в централните и източните райони от Стара планина. Над 2000-2200 метра дъждът ще преминава в сняг. Ще продължи да духа силен, по високите върхове и открити части и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра - около 6 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, с превалявания от дъжд главно сутринта, а през деня ще се задържи почти без валежи. Ще духа умерен до силен и поривист вятър от югозапад, по южното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса по Северното Черноморие до 21-22 градуса на юг. Температурата на морската вода е 15-16 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 24 мин. и залязва в 17 ч. Продължителност на деня: 9 ч. и 36 мин. Луната в София изгрява в 7 ч. и 44 мин. и залязва в 16 ч. и 39 мин. Фаза на Луната: новолуние.

Източник: meteo.bg