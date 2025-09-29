Прогноза за времето - 30 септември (вторник)

През нощта над повечето места в Западна България облачността ще намалее до предимно ясно. Над Източна облачността ще е значителна и на отделни места ще превалява, но до сутринта валежите ще спрат и облачността и там ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, за София – около 6 градуса.

Във вторник ще преобладава слънчево време. След обяд над крайните североизточни райони облачността ще се увеличи и на места там ще превали дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще е до умерен, в Дунавската равнина и в Горнотракийската низина временно ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, за София – около 16 градуса.

Атмосферното налягане ще се повишава и ще бъде близко до средното за месеца.

В планините и по морето

Над планините облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево време. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11 градуса, на 2000 метра - около 4 градуса.

По Черноморието облачността ще е променлива, след обяд над крайните северни райони - значителна и на места ще превали. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 21 градуса. Температурата на морската вода е 21-22 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 23 мин. и залязва в 19 ч. и 10 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 47 мин. Луната в София изгрява в 15 ч. и 45 мин. и залязва на 1 октомври в 0 ч. и 17 мин. Фаза на Луната: първа четвърт.

