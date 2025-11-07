Прогноза за времето - 8 ноември 2025 г. (събота)

През нощта ще бъде облачно и на места в Горнотракийската низина и Северозападна България все още ще превалява дъжд. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Лудогорието, умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, в София - около 8 градуса. В сутрешните часове на места в равнините видимостта ще бъде намалена. Преди обяд валежите временно ще спрат. През втората половина на деня от запад на изток отново ще има валежи от дъжд. На места в югозападната половина от страната количествата ще са значителни . Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 13 и 18 градуса.

ОЩЕ: Проф. Георги Рачев с прогноза, която ще се хареса на дамите

Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца. През деня ще се задържи почти без промяна.

В планините и по морето

В планините ще бъде облачно, след обяд с валежи от дъжд, над 2200 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра - около 4 градуса.

По Черноморието ще бъде облачно, привечер и с превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са 17-19 градуса. Температурата на морската вода е 16 - 17 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

ОЩЕ: "Извадихме ботушите": Проф. Георги Рачев с хладна прогноза

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 9 мин. и залязва в 17 ч. и 11 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 2 мин. Луната в София залязва в 10 ч. и 57 мин. и изгрява в 19 ч. и 22 мин. Фаза на Луната: три дни след пълнолуние.

Източник: meteo.bg