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Прогноза за времето - 1 септември 2026 г. (вторник)

31 август 2026, 23:12 часа 564 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Прогноза за времето - 1 септември 2026 г. (вторник)

През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и тихо. Над Северозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен, в Източна България – североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 32°.

Атмосферното налягане е и ще се задържи близко до средното за септември, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над масивите от западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.

Приятно и по морето

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27°-28°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще е 3 бала.

Източник: НИМХ

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прогноза за времето
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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