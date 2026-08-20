Радев: Битката срещу прането на пари и корупцията ще изкара България от "сивия списък"

Политическата воля и предприетите действия от българското правителство за борба с прането на пари, със сивата икономика и с корупцията са още един гарант, който дава на България силни позиции за излизане от позорния "сив списък". Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на днешното заседание на Съвета за координация и сътрудничество, което се състоя в Министерския съвет.

Още: Марк Рюте обяви пред Радев, че атака от Иран би активирала чл. 5 на НАТО - клаузата за взаимна въоръжена защита

В рамките на заседанието беше направен преглед на напредъка по изпълнението на мерките и предприетите действия за излизане на страната ни от "сивия списък", предвид предстоящото докладване пред Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и очакваната им визита в България.

Първото правителство с ясни мерки за борба с корупцията

Източник: Правителствена информационна служба

Премиерът Румен Радев изтъкна, че неговото правителство е първото, което има специален раздел в управленската си програма, при това изведен на водеща позиция, с ясно разписани мерки за борба с корупцията, със сивата икономика и с прането на пари. "Тези мерки се следват неотклонно", изтъкна министър-председателят и посочи, че по всички сигнали за злоупотреби и корупция се предприемат моментално действия от страна на компетентните органи като МВР, службите и икономическа полиция. "По всички случаи работим и ще настоявам за още по-голяма скорост и за бързи резултати", заяви Радев по време на заседанието.

Още: The Guardian пише за Радев като за десен популист: Двата стола, на които седи българският премиер

Премиерът специално открои и значението на инициативата на кабинета – "Сигма", която е публичен инструмент за прозрачност на финансовите потоци в държавата. Системата вече е обработила близо 200 000 обществени поръчки и резултатите показват, че при над 30% от тях има само един кандидат. Радев заяви, че ще се върви упорито към намаляване на тази цифра. Стана ясно, че вече се работи по следващия етап, при който системата ще бъде свързана с Търговския регистър и ще бъдат разкрити всички обвързаности, водещи към корупционни практики. Предстои системата да започне да отчита и ценовите аномалии, при които изплуват ненормално високи цени. При своя пълен капацитет "Сигма" би трябвало да бъде много силен инструмент за постоянен автоматичен контрол срещу злоупотреби. "Важно е не само да се борим с корупцията постфактум, а да създадем механизми, които да не допускат и да минимизират такива явления", заяви премиерът Радев.

Източник: БГНЕС

Наред с това предстои да станат факт и референтни цени за ВиК и пътните ремонти и строителство. Работи се също усилено по дигитализацията, така че да има единна координация в транспорта – на тол системата, митниците и НАП.

Още: "Добре свършена работа": Успехите на властта на Радев, които посочи Петър Витанов (ВИДЕО)

Премиерът Румен Радев посочи, че целта на правителството е да бъде създадена не просто система за борба с корупцията със задна дата – като разследване, установяване и пресичане, а да бъдат изградени механизми, чрез които да не се допускат пране на пари, злоупотреби, сива икономика и корупция. "Призовавам за експедитивни действия в оставащото време до посещението на Групата, за да бъдат всички останали дейности по този план извършени в срок, качествено и разбира се, надлежно отчетени", заяви в заключение министър-председателят.