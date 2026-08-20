Терзиев скочи на правителството и попита: Какво става с детската болница, Околовръстния път и Витоша?

Искрено се надявам това да не е поредното правителство, на което ще трябва да обясняваме, че София не бива да бъде поставяна в изолация заради политическите апетити към столицата. Това написа кметът на София Васил Терзиев в своята Facebook страница по повод изказването на вицепремиера Иво Христов, в което заяви, че в София има криза на управлението и заради това изборът на Бургас за домакин на "Евровизия" догодина е логичен.

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"Като говорим за управлението на София, нека поговорим и за отговорността на националната власт към нея. Това правителство получи доверието на много хора с очакването да промени начина, по който се управлява държавата. Надявам се да не повтори един много познат модел – политическите различия с кмета да се превръщат в отношение към целия град. Вече сме виждали докъде води това.", продължи със словесната атака градоначалникът на столицата. И добави: "Защото София не е кметът. София не са проблемите ѝ. София са хората. Близо два милиона души, които живеят и работят тук. Град, който създава близо половината от икономиката на страната. Пренебрежителното отношение към София не е отношение към Васил Терзиев. То е отношение към всички тези хора. Затова инвестициите в столицата не са привилегия за София или подарък за нейния кмет. Те са инвестиция в развитието на България."

Важни въпроси към управляващите

Васил Терзиев заяви, че не очаква да получава от правителството добра оценка за работата, която върши, а очаква партньорство. Кметът зададе важни въпроси към управляващите: "И само ще припомня, че след първите 100 дни на това управление по ключови за софиянци въпроси все още чакаме развитие:

– Какво се случва с детската болница?

– Кога ще има решение за Околовръстния път?

– Как ще бъдат финансирани големите инфраструктурни проекти на столицата?

– Ще бъде ли гарантирана стабилността на градския транспорт?

– Ще получим ли най-после съдействие за Витоша вместо поредните пречки?"

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Терзиев написа, че очаква да води такива разговори с националната власт и че не бива държавата да отказва възможности, инвестиции или подкрепа на столицата "заради политическа битка с нейния кмет". По думите му тогава "сметката не я плаща кметът. Плащат я софиянци. А когато София губи възможности за развитие, губи България".

Кметът на София припомни, че очаква БНТ да публикува кандидатурите и оценките на София и Бургас, защото това е най-лесният начин да приключат всички спекулации е да се видят фактите. По-рано днес от Българската национална телевизия съобщиха, че БНТ ще отговори своевременно на полученото днес писмо от Столична община относно искането за обобщена обратна информация за представянето на кандидатурата на София спрямо основните критерии, използвани в процеса на оценяване. Още: София поиска детайлна оценка от БНТ за кандидатурата си за Евровизия 2027