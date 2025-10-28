Прогноза за времето - 28 октомври 2025 г. (вторник)

През нощта започналото от северозапад увеличение на облачността ще обхване по-голямата част от страната и на места в Северозападна България ще превали дъжд. На места в Горнотракийската низана ще е мъгливо. Вятърът за кратко ще се ориентира от запад-югозапад, ще е слаб. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 4°. Преди обяд облачността ще е значителна и на места от северозапад на югоизток ще превали дъжд. На повече места и повече по количество ще са валежите в Югозападна България, а почти без валежи ще се задържи в североизточните райони. След обяд от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина - силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 11°.

Атмосферното налягане ще се повишава, но ще остане по-ниско от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Облачно в планините

Над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, над 1700 метра – от сняг. След обяд валежите ще спират и облачността от северозапад на югоизток ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра – около 1°.

Вятър по Черноморието

Над Черноморието облачността ще се увеличи до значителна, а в сутрешните часове по южното крайбрежие видимостта ще е намалена. През деня на отделни места по южното крайбрежие ще превали слабо. По-късно следобед облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

