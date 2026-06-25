Иран унижи американската военна мощ

Както критиците, така и верните поддръжници на "сделката" на Тръмп - неясно споразумение, тъй като ключови моменти остават неясни - внимателно избягват всякакво споменаване на решаващия фактор, довел до отхвърлянето на друга война между САЩ и Иран, пише Un Herd.

Когато на 28 февруари 2026 г. започна последната, но със сигурност не и последната война в Иран, първите ѝ жертви не бяха невинни минувачи, а иранските управници: върховният лидер Али Хаменей; началникът на Генералния щаб и ръководител на иранските въоръжени сили генерал Абдулрахим Мусави; министърът на отбраната Азиз Насирзаде; ръководителят на военните изследвания и разработки Хосейн Джабал Амелян; неговият предшественик бригаден генерал Реза Мозафари Ния; министърът на разузнаването Есмаил Хатиб; неговият заместник по израелските въпроси Яхя Хосейни Панджаки; синът на Али Хаменей Моджтаба Хаменей - частен гражданин, който е категорично неподходящ за поста върховен лидер, който, както знаем, не е наследствен.

Яростният отговор на Иран на това масово обезглавяване беше залп от балистични ракети - не само срещу Израел и американските бази в региона, но и срещу неговите съседи. От 1471 ракети, изстреляни между 28 февруари и 20 април, близо 650 удариха Израел; 563 паднаха в Обединените арабски емирства, които отдавна подкрепят затруднената икономика на Иран; 265 паднаха в Кувейт, дом на американски самолети, но и дългогодишен поддръжник на Иран; 215 атакуваха Катар, чиито огромни нефтени находища граничат с иранските; 194 удариха Бахрейн, главната регионална военноморска база на САЩ; и накрая, 135 бяха насочени към Саудитска Арабия, въпреки пълния ѝ неутралитет. Още: Израел и Ливан преговарят за "прехвърляне" на територия между армиите

Изключително примитивните ракети на Иран се оказаха далеч по-малко смъртоносни от германските V2 - 3225 броя от които бяха изстреляни през 1944 г., убивайки над 7000 души в Англия и Белгия - но поради огромната маса метал те причиниха значителни материални щети, дори когато бойните им глави не експлодираха. По-старата и по-разпространена ракета "Хейбар Шекан" тежи 17 тона и носи бойна глава от 750 кг, докато по-модерната и по-голяма "Хорамшахр" тежи около 20 тона и може да носи множество бойни глави с общо тегло до 1500 кг.

Иран изстреля 650 ракети по Израел, повреждайки множество сгради и убивайки 27 цивилни и един войник от Израелските отбранителни сили. Други 3000 души в цялата страна бяха ранени, някои от които сериозно.

Докато Иран атакуваше цивилни с ракети и дронове, САЩ и Израел бомбардираха подземни заводи за сглобяване на ракети, площадки за изстрелване и складове за ракетно гориво с изключителна прецизност. Цялата тази подземна индустрия беше резултат от дългогодишни разходи - за сметка на други, много по-спешно необходими инвестиции.

В допълнение към бюджетите за изграждане на язовири и водоснабдяване, средства, предназначени за производство на електроенергия и осигуряване на непрекъснати доставки на природен газ до градовете в страната, бяха пренасочени и към ракетната индустрия на Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Още: Войната в Иран промени пейзажа на властта

Никакви войски никога не са се приближавали до Техеран. Това би било наистина невъзможна задача - най-малко заради географията. Никой с всичкия си разум не би предложил да щурмува Техеран с неговите 13 милиона жители след 1200-километров марш през пустинята и планините по единствения път от Бандар Абас до брега на Персийския залив. Ако дори една десета от населението подкрепяше режима, а много жители на града получават заплати от армията, полицията, милициите, Революционната гвардия и фондовете "Боняд", които контролират по-голямата част от иранската икономика, това би било достатъчно, за да се разгърне безкрайна градска война.

За да се разбере как страховете доведоха до реално поражение, трябва да се върнем към друга военна операция, обсъждана непосредствено преди началото на бомбардировките на 28 февруари. Изглежда отдавна, защото тогава Белият дом би се присмивал на идеята президентът Тръмп някога да сключи мир с Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC). Около 3000 парашутисти от силите за бързо реагиране на 82-ра въздушнодесантна дивизия бяха разположени в Персийския залив, заедно с 5000 морски пехотинци от 11-та и 31-ва експедиционни части на морската пехота, които бяха изпратени там по-рано.

Те бяха повече от достатъчни, за да противодействат на предвидимата реакция на Корпуса на гвардейците на нападателите - те се опитаха да спрат танкери и кораби за насипни товари, превозващи суров петрол, втечнен природен газ и торове, да се движат през тесните водни пътища на плиткия Персийски залив от Ирак, Кувейт, Катар и други страни (включително Саудитска Арабия, която транспортира половината от петрола си по тръбопровод до Червено море, и Обединените арабски емирства, които имат подобен тръбопровод до Индийския океан).

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) и иранският военноморски флот не бяха в състояние да атакуват танкери и товарни превозвачи с военни кораби, ракетоносци или подводници, тъй като те бяха потопени веднага след началото на бомбардировките. Те обаче можеха да застрашат корабоплаването, като хвърлят военноморски мини от всяка платноходка или риболовен кораб и дори изстрелват противотанкови ракети по преминаващи танкери. Това беше достатъчно, за да накара застрахователните компании да спрат плащанията и потокът от товари от Персийския залив, жизненоважен за световната икономика, беше спрян. Още: Исторически вот: Сенатът на САЩ гласува за прекратяване на войната с Иран

Именно тук въздушнодесантните войски и морските пехотинци биха могли да оставят своя отпечатък. С достатъчно хеликоптери, за да заемат позиции на необитаемите острови в Персийския залив и по пустото крайбрежие в продължение на няколко часа или дни, като по този начин осигурят близките артерии и мощна тактическа въздушна подкрепа за минимизиране на бойните рискове, те биха могли да победят всяка вражеска сила. Чрез разполагането им САЩ биха могли да нарушат доставките на петрол от най-големия терминал на Иран на остров Харг и по-малките пристанища в Кешм и Джаск на брега на Индийския океан извън Персийския залив, като по този начин лишат Техеран от основния му източник на приходи от износ на петрол. В същото време тези сухопътни и въздушни сили биха могли да сведат до минимум всякакви смущения за танкерите и корабите за насипни товари, превозващи торове от Ирак, Кувейт, Емирствата, Катар и Саудитска Арабия към Индийския океан, като по този начин защитят световните стокови пазари от последиците от войната.

Израелският премиер Нетаняху поиска само гарантирано снабдяване с боеприпаси за превантивни удари по ракетните арсенали на Иран, за да се избегне тотална атака, която би могла да смаже отбраната на Израел. Решението на Тръмп да се присъедини и да поеме командването го изненада и зарадва. Той не можеше да си представи, че влиза в съюз с по-слаба сила, която ще го провали.

От началото на войната на 7 октомври 2023 г. до 28 февруари 2026 г. са убити общо 1150 израелски войници и служители на силите за сигурност. Още: ООН: В ход е план за евакуация през Ормузкия проток на заседнали кораби

Нетаняху беше изключително непопулярен дори преди войната и загубата на над хиляда войници не би означавала нищо за него. 1150 американци, убити в бой, да не говорим за 39 100, обаче биха означавали края на президентството на Тръмп, проправяйки пътя към импийчмънт с достатъчна подкрепа от републиканците на фона на масови протести от крайбрежие до крайбрежие. С други думи, поради изключителната си зависимост от личните контакти с Тръмп, при които израелското външно министерство и разузнаването бяха сведени до странични наблюдатели, Нетаняху не успя да забележи дълбоките промени, които превърнаха Съединените щати в постгероична страна, не по-боеспособна от нашите съюзници от НАТО. Това не е политическа или дори културна тенденция, която волевото ръководство би могло да обърне, а неизбежно следствие от намаляващата раждаемост - до мрачните 1,6 деца на жена. Това означава, че много малко американски семейства отглеждат две или повече момчета и едно от тях може да загине в бой. Почти всеки американски боец днес е в известен смисъл "редник Райън".

Ето защо благоразумното противопоставяне на нови войни с очевидно донкихотовски цели - като войната в Ирак през 2003 г., на която се противопоставих пред Комисията по външни отношения на Сената, не виждайки никакъв шанс за установяване на демокрация в Багдад, или войната в Афганистан, целяща да трансформира народ, който напълно не желае това - се превърна във фобия и психоза. Откакто пое Белия дом, Тръмп отъждествява дребномащабните, мимолетни операции на специалните сили с поредната безкрайна война, намалява огромната мощ на американските военновъздушни сили и позволява на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) да постигне победа с оскъден брой изтребители и плавателни съдове. Още: В опит да успокои съюзниците си в Залива: Рубио пристигна в ОАЕ

Така войната под ръководството на нерешителен президент не само позволи на най-лошите врагове на Америка да излязат победители въпреки напълно катастрофалната национална политика, примитивната ракетна технология и тромавите военни операции, но и намали военната мощ на Съединените щати до европейските нива, защото войските, които не могат да бъдат рискувани в битка, дори за големи победи, имат малка военна стойност.

Автор: Едуард Лутвак

Превод: Ганчо Каменарски за Un Herd