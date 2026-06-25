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Войната в Иран струва скъпо: Тръмп поиска спешно финансиране от Конгреса

25 юни 2026, 6:41 часа 369 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Войната в Иран струва скъпо: Тръмп поиска спешно финансиране от Конгреса

Допълнително финансиране в размер на 87.6 млрд. долара, по-голямата част от което е предназначено за "спешни нужди", свързани с войната в Иран, както и за справяне с епидемията от ебола в Африка, поиска  президентът на САЩ Доналд Тръмп от Конгреса на САЩ. Искането, публикувано на сайта на Белия дом, включва 67.1 млрд. долара за американските въоръжени сили, както и 21 млрд. долара за Пентагона за закупуване на боеприпаси, укрепване на индустриалната база на САЩ и подкрепа на критично важни способности.

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Финансирането включва също така 500 млн. долара за фондове за глобална здравна сигурност с цел предотвратяване, откриване и реагиране на епидемията от ебола в Демократична република Конго, Уганда и други държави. "Това финансиране е от решаващо значение за защитата на американците и за спирането на разпространението към САЩ", заяви Белият дом.

В искането се предвиждат 800 млн. долара за международна хуманитарна помощ в подкрепа на мерките срещу епидемията от заболяването в Централна Африка, включително за център за поставянето под карантина в Кения на американци, изложени на заболяването.

В пакета се предвиждат и 11.1 млрд. долара за подпомагане на американските фермери.

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Доналд Тръмп финансиране ебола война Иран
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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