120 убити деца с един удар: Тръмп не спира да отрича вина за девическото училище в Иран, САЩ 4 месеца се бавят с отговора (ВИДЕО)

"Не мисля, че сме били ние. По това време летяха много ракети". Така американският президент Доналд Тръмп отговори на въпрос на журналисти кой е отговорен за най-смъртоносния епизод с цивилни жертви във войната в Иран - удара по девическото училище в южния град Минаб. На въпроса дали е разгледал разузнавателния доклад за атаката по време на срещата си с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, републиканецът отговори, че не го е видял, и отбеляза, че разследването все още продължава.

🤷‍♂️ Trump responded to a question about the strike on a girls' school in Iran by saying, "There were a lot of missiles flying"



Asked whether he had seen the intelligence report on the attack during a meeting with NATO Secretary General Mark Rutte, the U.S. president said he had… https://t.co/JoNCTMuD2t pic.twitter.com/gre4ZDL5xo — NEXTA (@nexta_tv) June 25, 2026

Още: 46 сенатори демократи поискаха от Хегсет да каже САЩ ли убиха стотици деца в Иран

Над 150 жертви и потенциална грешка на разузнаването на САЩ

Ударът срещу девическото начално училище "Шаджара Тайебе" стана в първия ден от войната на САЩ и Израел срещу Иран - 28 февруари 2026 г. Загинаха 156 цивилни, включително 120 деца - по данни на местната прокуратура. Според свидетелски показания, потвърдени от сателитни анализи, сградата на училището е била ударена от множество удари, а покривът на училището се е срутил върху хората.

Още: Прецизен удар или спящо разузнаване? Нови разкрития за фаталната атака срещу девическо училище в Иран (ВИДЕА)

Доказателства, събрани от The New York Times – включително сателитни снимки, публикации в социалните мрежи и проверени видеоклипове – сочат, че сградата на училището е била сериозно повредена от прецизен удар. Той е бил нанесен по същото време, когато е била атакувана съседна военноморска база, управлявана от Иранската революционна гвардия.

New York Times analysis suggests Shajarah Tayyebeh Elementary School, which was adjacent to an IRGC base and whose destruction led to dozens of casualties, was hit by the US airforce as it was conducting strikes on the adjacent naval base. pic.twitter.com/M20IHRVpTa — Damage Control (@Dmg_Cntrl) March 5, 2026

Училището е в непосредствена близост до военния комплекс на Иранската революционна гвардия и преди е било част от комплекса, но после се отделя. Затова се твърди, че причина за удара може да е остаряла разузнавателна информация на САЩ, която не е била повторно проверена.

Още: Тръмп директно каза, че Иран е бомбардирал девическо училище и е избил учениците там

Редица независими разследвания стигнаха до заключението, че САЩ носят отговорност за удара. Американският военен министър Пийт Хегсет и президентът Тръмп постоянно повтарят, че "разследването продължава".

Преди това Тръмп обвини директно иранците, че са обстреляли училището - той твърдеше, че те някак разполагали с ракети "Томахоук": Геолокализация подсказва, че Тръмп лъже: Ракета "Томахоук" взривява обект точно до девическото училище в Минаб (ВИДЕО).

Има и сериозни данни, че е бил използван инструмент за изкуствен интелект за насочване на удара.