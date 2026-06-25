"За народа няма, за властта има": Нинова посочи спорен текст в бюджета за по-високи депутатски заплати

Държавният елит си осигурява механизъм за автоматичен ръст на възнагражденията. Пореден остър конфликт избухна около проектобюджета, след като бившият лидер на БСП и настоящ такъв на "Непокорна България" Корнелия Нинова заяви, че "депутатите, премиерът, министрите и президентът са заложили механизъм за ново увеличение на заплатите си". Тя акцентира върху чл. 3 от закона, който разкрива схема, прикрита в бюджетните текстове. Депутатите са гласували резерв от четвърт милион евро, предназначен специално за актуализация на възнагражденията им.

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"Че даже и уточняват в изричен текст, че ако не им стигнат, републиканският бюджет ще им отпусне още. За другите премахват автоматичното увеличение, за тях остава", заявява Нинова.

Лидерът на "Непокорна България" изтъква, че на "народа обясняват как няма пари в бюджета - вдигат винетки, акцизи, осигуровки на хората, а на тях си вдигат заплатите. Прикрито. Ако мине".

"Уж ги замразиха! На думи. Само хвърлят прах в очите на хората. Самозабравили се, алчни, нагли", завършва тя.