"Времето на фискалните илюзии и абракадабри приключи": ПБ скочи в защита на Донев след крайните критики

Председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов отправи остри критики към опозицията, която според него днес настоява за строга фискална дисциплина, въпреки че именно нейни политики са довели до натрупването на сериозни финансови дисбаланси. Поводът за декларацията му - опит да защити предложената финансова рамка от министър Гълъб Донев, която срещна унищожителни критики от икономисти, финансисти и представители на опозиционните формации.

По думите му на настоящото правителство са оставени над два милиарда и 200 милиона евро необезпечени задължения, равняващи се на близо две на сто от брутния вътрешен продукт. Витанов съобщи, че всички наследени ангажименти ще бъдат проверени, преди да бъдат разплатени.

В декларацията беше отправена критика и към начина, по който през последните години е поддържан официалният бюджетен баланс. Според Витанов това е ставало чрез задържане на плащания, прекатегоризиране на разходи, изземане на бъдещи приходи и системно източване на ликвидността на държавните предприятия. Той коментира и процедурата по свръхдефицит, открита от Европейската комисия срещу България, като подчерта, че тя е резултат от липсата на компенсаторни мерки за рязко увеличените разходи през предходните години.

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От "Прогресивна България" заявиха категорично, че няма да допуснат финансовата консолидация да бъде извършена за сметка на работещите българи. Сред конкретните мерки са намаляване на възнагражденията в управителните органи на държавните предприятия; ограничаване на раздути контролни структури; прекратяване на порочни практики при индексацията на договори; по-строг контрол върху авансовите плащания; разплащане на средства за пътни проекти и общини само след детайлни проверки от компетентните институции.

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"Нека отговорим и на онези, които настояват за незабавно сваляне на дефицита до 3%. Трябва да е ясно - шоковата рестрикция убива растежа. С мерките, предложени от Министерството на финансите за 2026 година, се реализира фискална корекция за над 2 милиарда евро. Това е почти четири пъти по-бърз темп на консолидация от стандартно препоръчвания от Европейската комисия. Всяко по-рязко съкращаване на разходите в този момент би означавало по-малко инвестиции, по-слаб икономически растеж и риск за работните места и доходите. Ние казваме ясно - времето на фискалните илюзии и абракадабри приключи.

Времето, в което политическото спокойствие се купуваше с парите на децата и внуците ни, приключи. Избираме по-трудния, но по-честния път - да възстановим стабилността на публичните финанси, да защитим интереса на данъкоплатците и да създадем условия за устойчив икономически растеж. Това е политиката на отговорност. Това е политиката на честност и нормалност и това е единствената политика, която България заслужава", каза Петър Витанов от Прогресивна България.

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