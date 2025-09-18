Войната в Украйна:

Пуснаха ферибота Оряхово - Бекет

18 септември 2025, 15:52 часа 347 прочитания 0 коментара
Фериботът Оряхово – Бекет отново работи след прогнозата за покачване нивото на река Дунав, предаде БГНЕС . 

От 8.00 часа тази сутрин, фериботът Оряхово - Бекет отново изпълнява редовни курсове. На всеки два часа един кораб ще осъществява плаванията по Дунав. При засилен трафик и натрупване на превозни средства, курсовете ще се извършват без изчакване, уточниха от фериботния комплекс.

Фериботната линия, която свързва България с Румъния, бе спряна на 2 юли поради критично ниско ниво на реката. Специалистите прогнозират покачване на нивото на реката с до 30 сантиметра до края на месец септември.

"Стойността на речното ниво при Лом е 89 сантиметра, покачване с 11 сантиметра, което е добър признак, но като цяло корабоплаването се извършва при ниско корабоплавателно ниво", съобщи Тони Тодоров от дирекция "Речен надзор" в Лом. 

Той уточни, че движението се извършва при определени условия и стриктно спазване на предписанията на контролните органи за плаване в определени райони на реката.

"Опасностите идват от човешката грешка. За този период на годината тези нива не са необичайни. Това са условията. Прогнозата за следващите десетина дни е за леко покачване с 20 – 30 сантиметра, което не решава проблема, но подобрява обстановката", коментира още Тодоров.

Спасиана Кирилова
