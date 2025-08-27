Войната в Украйна:

Кой овладява МВР и удобен ли е Мирослав Рашков: Анализ

27 август 2025, 08:29 часа 606 прочитания 0 коментара
Тестът на управляващите е издържан, а иначе работата на МВР и в частност на Мирослав Рашков като кандидат за главен секретар едва ли са издържали теста на обществото. Не смятам, че този човек е издържал, ако е бил подложен на някакъв тест, за да оглави официално професионалното ръководство и структура на МВР. Това заяви журналистът Виктор Иванов пред БНТ. Той не е чул от Мирослав Рашков нищо по темата с тежката катастрофа в Слънчев бряг, при която обвиняемият Никола Бургазлиев блъсна петима с АТВ и с починалото дете в Несебър в резултат на парасейлинг.

Кой иска да овладее МВР?

Според Иванов МВР не е неутрално политически и никой не желае да бъде неутрално политически силово министерство. „Всяка мишка в момента си прави каквото си иска“, изтъкна журналистът. Той е на мнение, че овладяването на службите и министерствата през поставени хора е изключително важно за властта. Президентът сам се постави в сегашната ситуация с погазване на правилата с назначаването на правителството на Стефан Янев с вътрешен министър тогава Бойко Рашков, смята Виктор Иванов.

Журналистът Йово Николов добави, че такива длъжности като главен секретар на МВР и шеф на ГДБОП не могат да бъдат политически неутрални, а трябва да са политически неудобни. „Тази политическа неутралност някъде се губи. Мирослав Рашков е удобен за главен секретар на МВР“, коментира Николов. Той добави, че функцията на полицията е не само да охранява, а да разследва и купуване на гласове – нещо, с което Мирослав Рашков на последните избори не се е справил.

По думите му, след като Калин Стоянов беше министър на вътрешните работи и премина в редиците на ДПС-Ново начало, движенията на кариерите показват, че няма как да бъдат политически неутрални.

Според Йово Николов овладяването на регионалните структури на МВР е важно именно от гледна точка не само на избори, но и от гледна точка на притискащи на конкуренцията. Той смята, че постовете са важни за политическата класа. Овладяването на службите през поставени лица и зависими хора е изключително важно. Малко е цинично да се говори за политически неутрални лица, добави Николов. Той вярва, че в момента се водят пазарлъци между президента Румен Радев и Бойко Борисов за разпределянето на позициите в държавата.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
МВР Росен Желязков Даниел Митов Мирослав Рашков
Новините днес