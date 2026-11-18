На 19 ноември (четвъртък), за подмяна и настройка на пожароизвестителната система, за 4 часа ще се ограничи движението в тръбата на тунел “Железница“ на АМ “Струма“ в посока София. Дейностите ще се изпълняват в периода от 9 ч. до 13 ч. По време на реализацията на работите трафикът в посока София ще се осъществява по обходен маршрут по път I-1 София - Кулата. Пътуващите към столицата ще се пренасочват по първокласния път при пътната връзка на 104-и км на магистралата до пътен възел “Благоевград – Юг“. Още: Възстановиха движението при 103-ти км на магистрала "Струма" и през тунел "Железница"

Агенция “Пътна инфраструктура“ съветва шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ. Още: Затварят за няколко часа ключов тунел на АМ “Струма“