Реставрацията на паметника на Шипка: Какво извозват камионите, какво се добавя и какво се премахва?

Цялата истина за ремонта на паметника на Шипка трябва да се каже, за да се спрат спекулациите и напрежението, на което сме свидетели. Това заяви министърът на културата Евтим Милошев на специална пресконференция, в която се включиха всички експерти, имащи отношение към създаването, реализирането, строежа на паметника и обновяването на експозицията в него. На събитието присъстваха арх. Николай Симеонов, Николай Иванов, проф. Димитър Назърски, инж. Емил Цаков, Янчо Петков, арх. Петър Василев, инж. Виктор Гущеров, инж. Станимира Белоконска, Лъчезар Лалов, директорът на националния парк-музей Шипка-Бузлуджа Чавдар Ангелов, Мая Миланова, проф. Вера Бонева, проф. Петко Петков, проф. Пламен Митев и доц. Пламен Славов.

Снимка: БГНЕС

Милошев уточни, че строежът на Паметника на свободата е започнал преди 100 години и е продължил 8, а в момента е най-сложният за реконструкция монумент в България. Министърът уточни, че цялата обществена поръчка ще бъде отворена, а елементите от нея, до които в момента няма достъп, са съобразени със Закона за обществените поръчки, в който е посочено, че фирмите имат право на търговска тайна.

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Евтим Милошев заяви, че е разпоредил на всеки десет дни директорът на паметника да дава писмен отчет със снимков материал за извършените дейности, а на всеки 30 дни инспекторатът към Министерски съвет да дава писмен отчет за контрола на действията на паметника на връх Шипка. Милошев уточни, че насипите със земно-скална маса, които бяха показани във видеа в социалните мрежи, са извозени в специално депо, в което всеки може да провери какво е извозено и ако желае, да го изследва. По думите на участниците в пресконференцията въпросните насипи не съдържат елементи от самия паметник.

Какво точно ще се прави на паметника

Арх. Николай Симеонов от архитектурната фирма, работеща по проекта, разясни досегашния "път", който е изминат, като уточни, че след спечелването на обществената поръчка през 2021 г., разрешението за строеж е получено през 2023 г. При обследването на обекта са установени 3300 кв.м. повъхрност, 33 м. височина на паметника и 8,5 км на фугите, които трябва да бъдат подменени. Той обърна специално внимание на тежките климатични условия на връх Шипка, които неминуемо ще се отразят върху времето за изпълнението на ремонта, тъй като периодът, в който може да се работи, е между март и октомври. Периодът през годината, в който може да се работи по паметника, бе споменат неколкократно по време на пресконференцията, като довод за това, че ремонтът трябва да се извърши по план за "три сезона", а не за "три години", което означава, че се разполага с много по-кратък реален период, предвиден за реставрацията.

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"От строежа на паметника до днес са извършвани само козметични ремонти. Целта на сегашния проект е да се върне оригиналният вид на монумента", заяви Симеонов и уточни, че паметникът не е зидан от камъни, а е облицован от доломит и каменни квадри, а във вътрешността е използван бутобетон (обикновен бетон, смесен с едри скални късове (бутов камък) между пластовете), който вече е компрометиран поради навлизането на влага. По думите на арх. Симеонов целта им е да укрепят парадните стъбли, да се подобри цялостната мълниезащита, да се изгради нова ел. мрежа, интернет връзки и т.н. Той заяви и че ще бъде възстановен оригиналният вид на естествената конвенционална вентилация на обекта.

Снимка: БГНЕС

Проф. Димитър Назърски заяви, че състоянието на паметника на свободата на връх Шипка е такова, че има реална опасност за хората, които посещават паметника и които работят там.

Инж. Емил Цаков обясни, че няма конструктивни дефекти на паметника, основата е напълно стабилна, а всичко, което ще се оправя, е по облицовката на паметника. Извозването на земно-скалната маса е необходимо от технологична гледна точка. "Всички оригинални каменни блокове са запазени и описани", уточни той. Цаков каза, че конструкцията за ремонта на паметника е изградена съгласно всички най-модерни норми и практики, които съществуват. "Самата конструкция е отделена от основното тяло на паметника, за да няма никакъв допълнителен товар върху монумента", каза още той.

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Инж. Виктор Гущеров разясни подробно каква е климатичната ситуация и защо тя през годините е спомогнала за компрометирането на паметника. Той каза, че на връх Шипка се наблюдава хоризонтален дъжд, има и директни мълнии, включително хоризонтални и макар че има мълниезащитна система, има проблем със заземителната инсталация. "Почти при всяка буря има попадение от мълния върху паметника", каза Гущеров и обясни, че според охраната на монумента е имало и кълбовидни мълнии, блъскащи се директно в стените. Инженерът обясни, че са предвидени нововъведения за контрол на достъп и защита. Предвидена е будка на първото ниво, която да контролира броя хора, които влизат, колко могат да излязат и кога може да влезе нова група. Пропускателният режим ще се регулира посредством турникет.

В тази връзка инж. Станимира Белоконска обясни, че ще бъде добавена защита срещу външно влияние като дъжд, птици, както и че ще има вентилатор, управляван от метеорологичната станция и датчици за влага във вътрешността на паметника.

Експозицията в паметника - какво ще има и какво ще се махне

Другата важна тема покрай реставрацията на паметника на връх Шипка, която притесни мнозина и отново предизвика редица спекулации, е тази за експозицията вътре в монумента. По думите на Мая Миланова - дългогодишен музеен служител в Паметника на свободата и ръководител на проекта за нова експозиция, няма да има "унищожаване и изтърбушване", както се твърди в социалните мрежи. "Тематичната структура не е променена, ключовите експонати ще си останат там", каза Миланова и обясни кои културни ценности все пак ще бъдат извадени от експозицията - такива ще са повтарящите се артефакти и експонати, които не са от епохата, но досега са били част от експозицията. Относно двете картечници, които са поставени пред паметника, тя обясни, че са използвани в сражението край Плевен и после са подарени, така че ще бъдат експонирани във външната експозиция.

Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com

Мая Миланова разказа, че са предвидени множество модернизации на експозицията, изкарване на важни артефакти в индивидуални витрини, както и добавяне на повече текстова информация и допълнителна таква в QR кодове. Директорът на паметника Шипка Чавдар Ангелов обяви, че след края на реставрацията ще има възможност и хора в неравностойно положение да посещават паметника, както и че ще има налична информаци на брайлова азбука.

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Историкът проф. Вера Бонева уточни, че дори чисто административно няма как дори един артефакт да бъде изнесен или откраднат извън експозицията, тъй като законът не го позволява. Но направи важно уточнение, че експозицията ще бъде триезична - на български, руски и английски език, тъй като най-много посетители на паметника говорят тези езици.

На журналистически въпрос дали съществуват намерения да бъде върнато старото название на връх Шипка, а именно връх "Свети Никола", стана ясно, че макар от много години да има национална кампания за това, единствено президентът може да издаде такъв указ и името да бъде върнато.